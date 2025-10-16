Judicializados funcionarios y contratistas por irregularidades en recursos de los bomberos de Itagüí

La Fiscalía General de la Nación reveló este miércoles nuevos avances en una investigación por presunta corrupción que involucra a exfuncionarios y contratistas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

De acuerdo con el ente acusador, se habrían detectado anomalías en seis contratos celebrados entre 2020 y 2023, que ocasionaron un presunto detrimento patrimonial superior a los 2.481 millones de pesos.

Según la investigación, los convenios estaban destinados al fortalecimiento del cuerpo de bomberos, la reducción del riesgo de desastres, la capacitación en atención de emergencias y la entrega de kits de bioseguridad durante la pandemia.

Sin embargo, los elementos probatorios indicarían que los procesos de selección se realizaron de manera directa, sin garantizar la pluralidad ni la objetividad en la elección de los oferentes, con el aparente propósito de beneficiar a un contratista específico.

Entre las irregularidades detectadas se encontrarían sobrecostos en los paquetes de bioseguridad, pagos por servicios de transporte que nunca se prestaron y recargas telefónicas inexistentes.

Además, la Fiscalía sostiene que parte de los recursos fueron utilizados por Misael Alberto Cadavid Jaramillo, contratista y representante legal de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, para financiar su campaña política a la Cámara de Representantes.

Por estos hechos, el ente acusador presentó ante un juez de control de garantías a Cadavid Jaramillo; a Elkin de Jesús González Correa, suplente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí; y a María Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los tres fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos. No obstante, el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Cadavid Jaramillo y Rúa García, mientras que González Correa continuará vinculado a la investigación en libertad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión judicial a través de su cuenta en X, señalando que este caso forma parte del “saqueo” que sufrió la ciudad en la anterior administración.

“Hoy la justicia ordena enviar a la cárcel a dos miembros del entramado por direccionar contratos por valor de 18.000 millones de pesos del Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí entre 2020 y 2022”, escribió el mandatario.

Gutiérrez agregó que estos resultados son producto de las denuncias e investigaciones impulsadas por su administración y por la labor de ciudadanos, periodistas y servidores públicos que “pusieron en evidencia el entramado de corrupción del que fue víctima Medellín”.

Finalmente, el alcalde advirtió que este sería solo el inicio de una serie de procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción: “La plata de la gente es sagrada. No se roba. Esto apenas comienza. Vendrán más”.