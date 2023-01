Sofía Petro tuvo rifirrafe en redes sociales con senadoras del Centro Democrático 

En días pasados, una de las noticias que dio la vuelta al mundo fue las violentas manifestaciones que protagonizaron algunos seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en las cuales varias personas ingresaron a los edificios del Congreso de ese país.

Desde Colombia, varios políticos se pronunciaron respecto al hecho, entre ellos la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

La congresista publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter, refiriéndose a las protestas en Brasil:

“Rechazo las protestas violentas y todas las vías de hecho en Brasil. Como recientemente en Perú, y antes en Colombia (durante el paro nacional) y en Chile, la violencia y el desconocimiento de las reglas del juego democrático, le hacen mucho daño a las sociedades".

Este comentario de la parlamentaria no fue del agrado de Sofía Petro, hija del presidente, Gustavo Petro, quien mediante la misma red social, contestó a la senadora del Centro Democrático, rechazando la lectura que esta le dio a los hechos.

“Nada que ver una cosa con la otra. Me parece muy peligrosa esa simplificación. La protesta es un derecho, intentar un golpe de Estado es un delito”, indicó Sofía Petro.

Sin embargo, una de las respuestas que más llamó la atención en el caso, no provino precisamente de Paloma Valencia, sino de María Fernanda Cabal, otra senadora del Centro Democrático.

La congresista le reclamó a la hija del presidente respecto a sus declaraciones sobre la protesta, catalogándola como un derecho.

“La protesta NO es un derecho. Es una acción, una actividad derivada del derecho a la manifestación PACIFICA, No violenta. Este se deriva del derecho fundamental a la libertad de pensamiento y expresión. Una cosa es una cosa, y otra cosa, es otra cosa”, fue la respuesta de Cabal.

La protesta NO es un derecho. Es una acción, una actividad derivada del derecho a la manifestación P A C I F I C A, No violenta. Este se deriva del derecho fundamental a la libertad de pensamiento y expresión. Una cosa es una cosa, y otra cosa, es otra cosa. https://t.co/P4D2SzJbND