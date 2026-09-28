“En diciembre nos íbamos a casar”: pareja de soldado asesinado por las disidencias en El Tambo

Con profundo dolor, la familia del soldado profesional Idel José Torres espera recibir su cuerpo para darle cristiana sepultura, luego de que fuera sustraído por integrantes del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, de las disidencias de las FARC, en combates registrados el fin de semana en Huisitó, jurisdicción de El Tambo, Cauca.

Durante 24 horas, su cuerpo estuvo en manos de la estructura criminal, hasta que el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia logró recuperarlo y coordinar su traslado a la sede de Medicina Legal en Popayán, previo a ser enviado a su natal Valledupar.

El soldado Torres tenía planeado casarse en diciembre e iniciar la construcción de su casa:

A sus 24 años, el soldado Torres tenía una lista de planes, frustrados sin piedad por las disidencias de las FARC. El primero de ellos: conocer a su hija que, al ser asesinado, cumplía 12 días de nacida.

En zona rural del Cauca anhelaba regresar a su hogar para casarse con la madre de su hija, comprar un lote y construir dos casas: una para su nueva familia y otra para sus padres.

Julieth Amaya, pareja sentimental del soldado Torres, revivió con nostalgia los planes que tenían meses atrás: "Nosotros en diciembre nos íbamos a casar. Teníamos planeado también comprar un lote. Él quería hacerle una casa a su peladita".

En diálogo con Noticias RCN recordó que "siempre le decía: papi, cuídate, mira a la bebé. Se lo dije muchas veces, tanto que llegué a soñar con eso. Recién el 26 le dije que soñé que lo habían matado y él me dijo: gorda, reprende ese sueño, a mí no me va a pasar nada".

Torres llegó a conocer a su bebé únicamente por videollamada:

Aunque esperaba con ansias encontrarse con su familia, el soldado Torres conoció a su bebé únicamente por videollamada.

Su padre, Idelfonso Torres, lo recuerda como un joven colaborativo: "Me decía: papi, yo lo quiero ayudar a usted, conseguirle una casita, ya que no tiene nada".

Hoy, quienes llegaron a conocerlo exigen justicia y que regrese, cuanto antes, a Valledupar para ser enterrado con los honores que merece, como héroe de la patria.