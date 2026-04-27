CANAL RCN
Colombia

Soldado del Ejército es investigado por ingresar droga oculta a cárcel en Ibagué

La Procuraduría formuló cargos contra el conscripto tras el hallazgo de 49 papeletas de estupefacientes.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 27 de 2026
06:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso bajo investigación disciplinaria puso en el centro de la polémica los controles dentro del sistema penitenciario.

¿Quiénes son los presos VIP de El Pedregal? Estos son los cabecillas que viven con lujos dentro del pabellón
RELACIONADO

¿Quiénes son los presos VIP de El Pedregal? Estos son los cabecillas que viven con lujos dentro del pabellón

Esta vez, el protagonista es un soldado conscripto que, en medio de sus funciones de custodia en un centro carcelario, fue señalado de presuntamente portar sustancias ilícitas al interior de la instalación.

Soldado del Ejército es investigado por ingresar droga a cárcel en Ibagué

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Harold Steven Izquierdo Carmona, quien se desempeñaba como soldado conscripto del Ejército Nacional, incorporado para la prestación del servicio militar obligatorio y asignado al cuerpo de custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

De acuerdo con la investigación disciplinaria, los hechos se registraron el 18 de octubre de 2023 en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (COIBA), específicamente durante el ingreso del uniformado a la Escuela de Instrucción del INPEC.

En ese momento, un canino antinarcóticos alertó sobre la posible presencia de estupefacientes. Posteriormente, en los controles realizados, habrían sido hallados tres paquetes ocultos en el pantalón del soldado.

¿Qué encontraron dentro de los paquetes ocultos en el pantalón del soldado?

Según el informe, dentro de esos paquetes se encontraron 49 papeletas de una sustancia rosada que, tras una prueba preliminar, habría resultado positiva para alcaloides y anfetaminas con anillo sustituido.

Joven colombiana murió tras violento choque con carabineros que estarían manejando borrachos en Chile
RELACIONADO

Joven colombiana murió tras violento choque con carabineros que estarían manejando borrachos en Chile

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó de manera provisional la conducta como una falta gravísima, presuntamente cometida a título de dolo, lo que implica que habría existido conocimiento e intención en la conducta investigada.

El organismo de control precisó que el proceso disciplinario se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay una decisión de fondo.

Asimismo, recordó que el investigado mantiene su presunción de inocencia y cuenta con el derecho a la defensa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Metro de Bogotá

Se agota el tiempo para votar por el nombre de las estaciones del Metro en Bogotá ¿Cómo participar?

SITP

Bus del SITP perdió el control y cayó en zanja en la avenida 68: ¿Hubo heridos?

Consejo de Estado

Consejo de Estado salva a Isabel Zuleta y frena su "muerte política" por escándalo del tarimazo en Medellín

Otras Noticias

Senado de la República

La Ley Nuclear en Colombia, que se aplicaría en la salud, volvió a frenarse: ¿qué pasó?

La suspensión de una sesión en la Comisión Primera dejó en pausa el trámite.

PSG

Luis Enrique dio la clave del PSG para anular a Luis Díaz, Harry Kane y Olise

Luis Enrique es consciente del potente ataque del Bayern Múnich y habló sobre Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Finanzas personales

Colombia ingresó al top 10 de compradores de vivienda en Estados Unidos: estas son las claves a tener en cuenta

Astrología

"Agárrense": Mhoni Vidente hizo alarmante predicción para los próximos días

Artistas

Murió reconocida influencer: habría sido atropellada por una cantante