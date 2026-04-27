Soldado del Ejército es investigado por ingresar droga oculta a cárcel en Ibagué

Un nuevo caso bajo investigación disciplinaria puso en el centro de la polémica los controles dentro del sistema penitenciario.

Esta vez, el protagonista es un soldado conscripto que, en medio de sus funciones de custodia en un centro carcelario, fue señalado de presuntamente portar sustancias ilícitas al interior de la instalación.

Soldado del Ejército es investigado por ingresar droga a cárcel en Ibagué

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Harold Steven Izquierdo Carmona, quien se desempeñaba como soldado conscripto del Ejército Nacional, incorporado para la prestación del servicio militar obligatorio y asignado al cuerpo de custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

De acuerdo con la investigación disciplinaria, los hechos se registraron el 18 de octubre de 2023 en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (COIBA), específicamente durante el ingreso del uniformado a la Escuela de Instrucción del INPEC.

En ese momento, un canino antinarcóticos alertó sobre la posible presencia de estupefacientes. Posteriormente, en los controles realizados, habrían sido hallados tres paquetes ocultos en el pantalón del soldado.

¿Qué encontraron dentro de los paquetes ocultos en el pantalón del soldado?

Según el informe, dentro de esos paquetes se encontraron 49 papeletas de una sustancia rosada que, tras una prueba preliminar, habría resultado positiva para alcaloides y anfetaminas con anillo sustituido.

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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó de manera provisional la conducta como una falta gravísima, presuntamente cometida a título de dolo, lo que implica que habría existido conocimiento e intención en la conducta investigada.

El organismo de control precisó que el proceso disciplinario se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay una decisión de fondo.

Asimismo, recordó que el investigado mantiene su presunción de inocencia y cuenta con el derecho a la defensa.