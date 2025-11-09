Vuelve y juega: soldados fueron atacados por la comunidad que intentó impedir un operativo en Ipiales, Nariño

Lo que sería un operativo para incautar mercancía de contrabando terminó en un momento tenso entre el Ejército Nacional y la comunidad del sector Yaramal del corregimiento de Ipiales, en Nariño.

“Como reporte no tenemos civiles heridos. El reporte nos da una persona del Ejército herida con un palo, y esta situación hizo que la comunidad reaccionara de manera violenta”, detalló Amilcar Pantoja, alcalde de Ipiales.

Los integrantes de la fuerza pública fueron víctimas de ataques verbales y físicos en medio del procedimiento.

“Cabe destacar que he solicitado al gobierno departamental de manera urgente un consejo extraordinario de seguridad para hacer la evaluación y evitar que este tipo de operativos, que expresan algunos errores, podamos evitar a toda costa enfrentamientos con la comunidad”, apuntó el mandatario local.

Por su parte, el Ejército rechazó estas acciones que limitaron el operativo.

“Mientras se adelantaba la incautación del material, un grupo de personas, presuntamente ligadas al negocio del contrabando, llegó hasta el lugar con la intención de obstaculizar el procedimiento judicial, tratando de impedir y entorpecer que la labor de las autoridades”, manifestaron en un comunicado.

En el lugar se logró hallar 411 cajas de mercancía de contrabando, avaluadas en cerca de mil millones de pesos.