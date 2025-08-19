CANAL RCN
Colombia

Ministro de Defensa confirmó que varios uniformados del Ejército fueron secuestrados durante la operación Perseo II

El jefe de cartera aseguró que, según la información preliminar, hubo una asonada en la zona y varios uniformados habrían sido secuestrados.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
03:39 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en diálogo con este medio reveló algunos resultados obtenidos en el marco de la Operación Perseo II, que permitió al Ejército Nacional retomar el control del Cañón del Micay, una zona estratégica del Cauca que llevaba más de una década sin presencia estatal constante.

Uniformados del Ejército habrían sido secuestrados en el Cañón del Micay

Sánchez aseguró que esta recuperación representa un hito en materia de seguridad.

“Para todos, Perseo es la recuperación del Cañón del Micay, un cañón que lleva abandonado hace más de 10 años, sin presencia tan constante. El general Mejía, comandante de la Tercera División, ha liderado esta operación supremamente importante”, indicó.

El ministro recordó que el Cañón del Micay, con más de 100 kilómetros de extensión, había sido históricamente un corredor controlado por grupos armados ilegales debido a su geografía estrecha y de difícil acceso.

Aunque en 2024 se habían realizado acciones militares en el sector conocido como Honduras, fue apenas ahora que las tropas pudieron consolidar su ingreso.

“Es un cañón que tiene una extensión de más de 100 km, es muy estrecho, la parte inferior es El Plateado, pero faltaba llegar a un punto que se llama Honduras que de ahí comunica a López de Micay. En ese sitio incluso yo estuve como comandante de operaciones especiales haciendo diferentes acciones que se emplearon bombardeos el año pasado allá, ya pudo ingresar el Ejército Nacional”, añadió.

Sin embargo, Sánchez confirmó que durante las operaciones se presentó un secuestro, hecho que calificó como inaceptable.

“La información que tengo en este momento es que hubo una sonada, un secuestro de nuestros militares. Eso no es una retención, nadie puede atacar a un miembro de la fuerza pública, quien ataque un militar o un policía está atacando a Colombia y eso no lo toleramos”, detalló.

Asonada en el cañón del Micay: secuestraron a militares del Ejército

En su intervención, el jefe de la cartera hizo un llamado a la comunidad campesina del sector a sumarse a la legalidad y rechazar la economía ilícita.
“Invitamos a la ciudadanía, a los campesinos que se unan del lado de la legalidad. Nada bueno trae la cocaína. La cocaína o sembrar coca ilegal no es que traiga el techo a una casa o el estudio de sus hijos, no, trae muerte a diferentes personas. Trae dolor, trae terror, trae violencia”, finalizó.

La Operación Perseo II hace parte de la estrategia del Gobierno Nacional para recuperar territorios afectados por el narcotráfico y la violencia armada, con el objetivo de garantizar la seguridad de las comunidades y el fortalecimiento de la presencia institucional en zonas históricamente marginadas.

