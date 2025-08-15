Un soldado murió y otros siete resultaron heridos tras ataque del ELN en el sur de Bolívar

En medio de un ataque con artefactos explosivos lanzado desde un dron por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), murió el soldado profesional Belis Jhon Redondo Jiménez y siete uniformados más resultaron heridos en la vereda La Pradera, sur de Bolívar.

El soldado fue trasladado a un hospital en Bucaramanga, pero falleció durante el recorrido a pesar de los esfuerzos de enfermeros de combate y personal médico.

Según el comunicado oficial emitido por el Comando de la Décima Novena Brigada, el pasado 14 de agosto, durante las operaciones militares del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Selva N.º 48 fueron atacadas tras labores de control territorial.

RELACIONADO ELN levantó bloqueos en el sur de Bolívar tras 20 días de confinamiento

Ejército rechazó este “acto terrorista”

“​Este Comando rechaza de manera categórica este acto terrorista que atenta no solo contra la vida e integridad de nuestras tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una clara violación de los derechos humanos”, expresó en su comunicado.

Las operaciones militares que adelanta la Décima Novena Brigada en el sur de Bolívar continúan de forma sostenida para enfrentar el accionar delictivo de grupos armados ilegales y de esta manera salvaguardar la seguridad de sus comunidades.