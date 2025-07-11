CANAL RCN
Deportes

Deportivo Pereira y nuevo rifirrafe con el plantel profesional, mientras los juveniles juegan

A través de un comunicado oficial, el cuadro 'Matecaña' informó que se cumplieron los pagos, pero los jugadores salieron a desmentirlo.

Deportivo Pereira
FOTO: Deportivo Pereira - Facebook

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
08:01 p. m.
El conflicto en el Deportivo Pereira volvió a tomar fuerza durante la fecha 19 de la Liga BetPlay. El club confirmó que, debido a desacuerdos económicos con su plantilla profesional, enfrentaría el compromiso ante Independiente Medellín con su equipo sub-20.

La decisión se produjo tras una serie de reclamos públicos por parte de los jugadores y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Según el comunicado oficial del club, el Deportivo Pereira manifestó haber realizado esfuerzos económicos para ponerse al día con su nómina, asegurando el pago del 50 % de los bonos pactados y el 98 % de los salarios, a excepción del mes de octubre. Sin embargo, los futbolistas profesionales se negaron a presentarse al encuentro, alegando incumplimientos reiterados en los compromisos salariales.

Los jugadores denuncian pagos pendientes y pérdida de confianza

El plantel profesional del Deportivo Pereira explicó que solo se ha cancelado el 33 % de los pagos acordados y que el salario de septiembre fue abonado de forma parcial, equivalente a 15 días de trabajo para algunos compañeros.

En su pronunciamiento, los jugadores afirmaron que el club incumplió lo pactado para disputar el partido ante Medellín, ya que el abono se realizó apenas dos horas antes del inicio del compromiso, lo que quebrantó la confianza con la dirigencia.

Además, los futbolistas expresaron que existen otros temas pendientes relacionados con pagos de seguridad social y compromisos contractuales. Aunque aseguraron su disposición al diálogo, también reiteraron la exigencia de respeto a los derechos laborales y a los acuerdos previamente establecidos con la institución.

Acolfutpro denuncia incumplimientos y falta de control

Por su parte, Acolfutpro emitió un comunicado en el que calificó de “espectáculo lamentable” la situación, señalando a la Dimayor por permitir que el Deportivo Pereira continúe compitiendo pese a incumplir sus obligaciones laborales.

Según la organización, el club no ha pagado salarios, aportes parafiscales ni seguridad social correspondientes a octubre, y utiliza una acción de tutela para eludir sanciones del Ministerio del Trabajo.

El gremio también denunció que el Pereira compite con futbolistas juveniles sin contrato ni cobertura de seguridad social, lo que contraviene la Circular 007 de 2023 del Ministerio del Deporte.

Además, cuestionó la falta de inspección y vigilancia sobre la situación contractual de los jugadores, advirtiendo que esta práctica pone en riesgo la integridad de la competencia y vulnera derechos fundamentales de los deportistas.

