Acción de tutela ordenó suspender obras en colegios públicos de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena había anunciado una millonaria inversión para mejorar la infraestructura de varios colegios. Sin embargo, una acción de tutela ordenó la suspensión de las obras que se avanzaban en ocho instituciones públicas, lo que ha generado malestar y controversia en la ciudadanía.

“Cuando ni siquiera tenemos sala de informática, de inglés, sala de física y química, porque todas están infectadas de murciélagos. Cada vez que se abren las puertas de esas salas, se pueden encontrar murciélagos muertos”, dijo a Noticias RCN una de las estudiantes afectadas.

La respuesta de la Alcaldía de Cartagena

“Quien se meta con el desarrollo de los cartageneros, se mete conmigo. Quien se meta con esos procesos de desarrollo que los cartageneros vieron en otras ciudades y añoraban que viniera a Cartagena, quien se mete con esos procesos, se mete conmigo”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Según la accionante de la tutela, el Distrito y el contratista no socializaron las medidas de contingencia necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo durante las obras, lo que motivó al Juzgado Noveno Penal Municipal de Cartagena, con funciones de control de garantías, a emitir el fallo judicial.

En entrevista con Noticias RCN, Alberto Martínez, secretario de Educación de Cartagena, explicó que la Alcaldía le suministrará toda la información a la jueza en la que se evidencia que el municipio cuenta con un plan de contingencia para que los estudiantes continúen con sus estudios a pesar de las obras.

Sobre la acción de tutela que ordenó detener obras en Cartagena

La demanda fue interpuesta contra la Alcaldía Mayor de Cartagena por una ciudadana que, además, pertenecería al Pacto Histórico. Por su parte, la Secretaría de Educación y el Consorcio Mejoras IE Cartagena adjudicaron un contrato por más de $22.500 millones para la intervención de estos ocho colegios.