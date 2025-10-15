Viral: chat revela infidelidad de un hombre en TransMilenio

A través de redes sociales, se ha viralizado un chat de un hombre que tiene conversaciones con su posible amante en TransMilenio.

Chat viral revela infidelidad de un hombre en TransMilenio

Todo comenzó cuando una usuaria publicó un video en redes sociales acompañado del mensaje: “Si tu novio o esposo iba el miércoles 15 de octubre en el TM L18 a las 9:13 a.m. por la Autonorte y te tiene guardada como ‘Cielo’, déjame decirte que te está engañando.”

En el videoclip se observa a un hombre manteniendo una conversación por chat con otra persona, y en medio del intercambio de mensajes se alcanza a leer cómo le asegura que “siente cosas muy fuertes”, lo que desató una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios.

¿Cuáles fueron las reacciones de usuarios?

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos usuarios tomaron el hecho con humor y compartieron comentarios sobre lo ocurrido, destacando lo curioso y entretenido que puede resultar descubrir casos de infidelidad a través de las redes sociales.

“Ya deben estar en el hotel”, “El tipo está tan enamorado que vuelve y lee”, “Chat viral revela infidelidad de un hombre en TransMilenio” y “Está bueno el chat”, fueron algunos de los comentarios más destacados en redes.

Por ahora, la mujer que se hace llamar “Cielo” no ha dado más declaraciones ni ha confirmado su identidad, aunque los usuarios permanecen atentos a cualquier actualización. Mientras tanto, muchos siguen comentando y riendo con la historia que se ha vuelto viral en cuestión de horas.