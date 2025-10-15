CANAL RCN
Tendencias

Viral: chat revela infidelidad de un hombre en TransMilenio

Un pasajero de TransMilenio fue sorprendido intercambiando mensajes con su supuesta amante y las imágenes generaron todo tipo de comentarios.

Chat
Foto TikTok

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
07:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de redes sociales, se ha viralizado un chat de un hombre que tiene conversaciones con su posible amante en TransMilenio.

Viral: rata irrumpió en un noticiero en vivo y la presentadora no ocultó su reacción
RELACIONADO

Viral: rata irrumpió en un noticiero en vivo y la presentadora no ocultó su reacción

Chat viral revela infidelidad de un hombre en TransMilenio

Todo comenzó cuando una usuaria publicó un video en redes sociales acompañado del mensaje: “Si tu novio o esposo iba el miércoles 15 de octubre en el TM L18 a las 9:13 a.m. por la Autonorte y te tiene guardada como ‘Cielo’, déjame decirte que te está engañando.”

En el videoclip se observa a un hombre manteniendo una conversación por chat con otra persona, y en medio del intercambio de mensajes se alcanza a leer cómo le asegura que “siente cosas muy fuertes”, lo que desató una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios.

Video viral: hombre fue captado orinando en el Vaticano
RELACIONADO

Video viral: hombre fue captado orinando en el Vaticano

¿Cuáles fueron las reacciones de usuarios?

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos usuarios tomaron el hecho con humor y compartieron comentarios sobre lo ocurrido, destacando lo curioso y entretenido que puede resultar descubrir casos de infidelidad a través de las redes sociales.

“Ya deben estar en el hotel”, “El tipo está tan enamorado que vuelve y lee”, “Chat viral revela infidelidad de un hombre en TransMilenio” y “Está bueno el chat”, fueron algunos de los comentarios más destacados en redes.

Por ahora, la mujer que se hace llamar “Cielo” no ha dado más declaraciones ni ha confirmado su identidad, aunque los usuarios permanecen atentos a cualquier actualización. Mientras tanto, muchos siguen comentando y riendo con la historia que se ha vuelto viral en cuestión de horas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tecnología

La nueva actualización de ChatGPT permitirá el contenido para adultos: ¿cuándo estará disponible?

Artistas

‘Rita’ de Gaetano Donizetti llega al Festival Ópera al Parque 2025: fecha, lugar y entradas

Redes sociales

Karina García reveló la razón por la que abrió OnlyFans: "Fue bastante difícil"

Otras Noticias

Cesar

Grave explosión en depósito ilegal de combustible deja nueve heridos, cuatro en estado crítico

Los heridos fueron trasladado a un hospital de Ocaña donde están siendo asistidos en la unidad de quemados, con soporte de ventilación.

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 0 vs. Argentina 0: empezó el segundo tiempo en el Mundial Sub-20

Vea en vivo el partido entre la Selección Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20 en directo por el Canal RCN.

Impuestos

Esto deben saber los viajeros sobre el impuesto al salir de Colombia: ¿Quiénes están exentos de pagarlo?

Guatemala

Destituyen en Guatemala a la cúpula de seguridad tras fuga masiva de pandilleros

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios