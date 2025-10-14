CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Hombre aparentó ser policía para robar usuarios en Transmilenio: cayó tras persecución

Este hombre afirmaba estar investigando un robo. Sin embargo, todo fue una mentira para quedarse con los celulares de las víctimas.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
07:01 a. m.
La Policía capturó en Transmilenio a un hombre que aparentaba ser un uniformado de la Sijin para robar a los pasajeros.

Una persona se acercó a la patrulla y les contó a las autoridades que en el puente del Portal Norte había dos personas con prendas de Policía. Los supuestos uniformados, al parecer, estaban investigando un caso de hurto, por lo que estaban verificando celulares y otros objetos de valor, los cuales se robaron.

Hombre fue capturado: buscan a su cómplice

Para las autoridades, esta situación les pareció extraña. Cuando la pareja notó que se les estaban acercando, emprendieron la huida. Esto confirmó las sospechas, no eran policías de verdad, sino ladrones disfrazados.

Tras una corta persecución, una de estas personas fue capturada. Le encontraron una gorra de Policía, un carné y un broche de la unidad investigativa, objetos evidentemente falsos. Además, se supo que tiene antecedentes por hurto y daño en bien ajeno.

A través de las cámaras de seguridad, se grabó el momento en el que este hombre de 31 años comenzó a correr. Sin embargo, pudo ser interceptado a pocas cuadras.

Cifras de la Policía muestran que durante este año, más de 1.800 personas han sido capturadas por varios delitos.

Portal Norte es de las estaciones con más robos

A finales de febrero, la concejal Diana Diago presentó un balance sobre la inseguridad en el transporte público, teniendo en cuenta el balance de 2024. Según la cabildante, más de cuatro celulares fueron robados, tanto en Transmilenio como en SITP.

De acuerdo con el ponderado, el 59% de los hurtos de celulares se dio al interior de los buses. La concejal enfatizó que esta situación responde, además, al negocio de vender los dispositivos.

Asimismo, las cifras mostraron cuáles eran las seis estaciones en donde más se presentó este crimen: Avenida Jiménez con Calle 13 (100), Avenida Jiménez con Caracas (85), Ricaurte (84), Portal El Tunal (57), Calle 100 (54) y Portal Norte (50).

