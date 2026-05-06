La millonaria cifra diaria que recibirá Nacional por David Ospina estar en el Mundial

Atlético Nacional recibirá una importante compensación económica durante la Copa del Mundo gracias a la presencia de David Ospina en la selección Colombia. El experimentado arquero hará parte del combinado nacional en el torneo que comenzará el próximo 11 de junio y, por esa razón, el club antioqueño será uno de los beneficiados por el programa de pagos establecido por la FIFA para los equipos que ceden futbolistas a sus selecciones.

La entidad confirmó que distribuirá 355 millones de dólares entre los clubes de todo el mundo que aporten jugadores al campeonato. La iniciativa busca reconocer el papel de las instituciones en la formación y desarrollo de los futbolistas que participan en la máxima competencia del fútbol internacional.

Para esta edición, la FIFA estima una asignación mínima de 5.000 dólares por jugador y por día. Los pagos se calcularán teniendo en cuenta la permanencia de cada futbolista en el torneo y su participación dentro de la competencia.

¿Cuánto dinero podría ganar Nacional con David Ospina?

Aunque la cifra definitiva dependerá del recorrido de Colombia en el Mundial, Atlético Nacional comenzará a recibir dinero desde el inicio del torneo. Como referencia, la selección disputará su último partido de la fase de grupos el 27 de junio, por lo que el club ya tiene asegurados varios días de compensación económica.

Si el equipo dirigido por Colombia logra avanzar a las rondas eliminatorias, los ingresos seguirán aumentando, ya que el pago se mantiene mientras el futbolista continúe vinculado a la competición.

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La presencia de Ospina no solo representa un orgullo deportivo para la institución, sino también una oportunidad de fortalecer sus ingresos gracias al programa implementado por la FIFA.

Una bolsa millonaria para los clubes del mundo

De los 355 millones de dólares destinados por la FIFA, 250 millones serán repartidos entre los clubes que tengan jugadores en la fase final del Mundial. Además, otros 100 millones se distribuirán entre las instituciones que aportaron futbolistas durante las Eliminatorias.

Por primera vez, el organismo también reconocerá económicamente la participación de los jugadores en la fase clasificatoria, ampliando el beneficio para cientos de clubes alrededor del planeta.

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Así, mientras David Ospina se prepara para defender los colores de Colombia en la Copa del Mundo, Atlético Nacional también celebra una noticia positiva fuera de las canchas, gracias a un programa que premia el aporte de los clubes al fútbol internacional.