CANAL RCN
Economía

Así quedan los salarios de los oficiales del Ejército Nacional en 2026 tras aumento

Conozca cómo quedaron los salarios de los oficiales del Ejército en Colombia para 2026. Detalles del aumento del 7 % y cuánto gana cada rango.

Así quedan los salarios de los oficiales del Ejército Nacional en 2026 tras aumento
FOTO: Ejército Nacional

Noticias RCN

abril 08 de 2026
04:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, los sueldos de los oficiales del Ejército Nacional de Colombia se ajustan cada año mediante decretos del Gobierno, que establecen los montos básicos y las diferentes primas para cada rango.

Ejército rescata a cinco hermanitos perdidos en la selva del Caquetá
RELACIONADO

Ejército rescata a cinco hermanitos perdidos en la selva del Caquetá

Para 2026, estos ingresos tuvieron un cambio importante tras aprobarse un incremento del 7 %, en línea con el ajuste general para los servidores públicos.

Este aumento, definido por el Gobierno Nacional de Colombia, impacta directamente a subtenientes, tenientes, capitanes y oficiales de mayor jerarquía. La medida busca mantener la estabilidad económica de quienes hacen parte de la fuerza pública y garantizar condiciones competitivas frente a otros empleos del sector estatal.

¿De cuánto es el salario de un oficial del Ejército en 2026?

Aunque no existe una tabla oficial pública con cifras exactas por grado, las estimaciones se basan en el “Decreto 0615 de 2025”, que sirve como referencia para calcular los incrementos acumulados y los beneficios adicionales.

Subsidio de vivienda: militares y policías podrán acceder a doble beneficio en 2026
RELACIONADO

Subsidio de vivienda: militares y policías podrán acceder a doble beneficio en 2026

Para este año, los valores aproximados son los siguientes:

  • Un subteniente gana entre $3.200.000 y $3.800.000 mensuales.
  • Un teniente recibe entre $3.800.000 y $4.500.000.
  • Un capitán puede devengar entre $4.500.000 y $5.500.000.

En rangos más altos, los ingresos aumentan de forma considerable. Un mayor estaría entre $5.500.000 y $6.500.000, mientras que un teniente coronel puede recibir entre $6.500.000 y $8.000.000.

Por su parte, un coronel alcanza entre $8.000.000 y $10.000.000, y un general supera los $12.000.000 mensuales.

Factores que influyen en el salario final

El sueldo de un militar no se limita a la asignación básica. También incluye componentes adicionales que pueden variar según la trayectoria y el tipo de funciones.

Servicio militar en Colombia dejaría de ser obligatorio: Gustavo Petro anunció cambios
RELACIONADO

Servicio militar en Colombia dejaría de ser obligatorio: Gustavo Petro anunció cambios

Entre estos se encuentran “primas por orden público”, bonificaciones por antigüedad, pagos por especializaciones o cargos de mando, además de subsidios de alimentación, salud y vivienda. A esto se suma un régimen especial de pensión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valledupar

Avianca refuerza su presencia en Valledupar con operación especial durante el Festival Vallenato

Ciberseguridad

Estos son los contenidos del celular que debería borrar para evitar estafas

Superintendencia de Industria y Comercio

SIC sanciona a Rappi con más de $4.000 millones por fallas, cobros no autorizados y publicidad engañosa

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿En problemas?: Alejandro Estrada no aguantó y tuvo contacto físico con Eidevin en La Casa de los Famosos

El actor no logró contener su incomodidad y tocó el rostro de su compañero durante una actividad.

Millonarios

Millonarios fue blanco de burlas tras su pobre debut en Sudamericana: hinchas chilenos no perdonaron

Afición chilena se burló de Millonarios tras su pobre debut en Copa Sudamericana.

Venezuela

Filtran el plan de Delcy Rodríguez para quedarse en el poder en Venezuela

Catatumbo

Narcotráfico: el motor económico y de conflicto en el Catatumbo

Cuidado personal

La nueva tendencia que está cambiando la estética de los labios en mujeres y hombres