Así quedan los salarios de los oficiales del Ejército Nacional en 2026 tras aumento

En Colombia, los sueldos de los oficiales del Ejército Nacional de Colombia se ajustan cada año mediante decretos del Gobierno, que establecen los montos básicos y las diferentes primas para cada rango.

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Para 2026, estos ingresos tuvieron un cambio importante tras aprobarse un incremento del 7 %, en línea con el ajuste general para los servidores públicos.

Este aumento, definido por el Gobierno Nacional de Colombia, impacta directamente a subtenientes, tenientes, capitanes y oficiales de mayor jerarquía. La medida busca mantener la estabilidad económica de quienes hacen parte de la fuerza pública y garantizar condiciones competitivas frente a otros empleos del sector estatal.

¿De cuánto es el salario de un oficial del Ejército en 2026?

Aunque no existe una tabla oficial pública con cifras exactas por grado, las estimaciones se basan en el “Decreto 0615 de 2025”, que sirve como referencia para calcular los incrementos acumulados y los beneficios adicionales.

Para este año, los valores aproximados son los siguientes:

Un subteniente gana entre $3.200.000 y $3.800.000 mensuales.

Un teniente recibe entre $3.800.000 y $4.500.000.

Un capitán puede devengar entre $4.500.000 y $5.500.000.

En rangos más altos, los ingresos aumentan de forma considerable. Un mayor estaría entre $5.500.000 y $6.500.000, mientras que un teniente coronel puede recibir entre $6.500.000 y $8.000.000.

Por su parte, un coronel alcanza entre $8.000.000 y $10.000.000, y un general supera los $12.000.000 mensuales.

Factores que influyen en el salario final

El sueldo de un militar no se limita a la asignación básica. También incluye componentes adicionales que pueden variar según la trayectoria y el tipo de funciones.

Entre estos se encuentran “primas por orden público”, bonificaciones por antigüedad, pagos por especializaciones o cargos de mando, además de subsidios de alimentación, salud y vivienda. A esto se suma un régimen especial de pensión.