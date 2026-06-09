¡Tembló masivamente en Colombia hoy 9 de junio de 2026! Estos son los detalles
¿Sintió alguno de estos movimientos telúricos en su zona? Descubra aquí los detalles completos.
Nicolás Forero
08:54 p. m.
Este 9 de junio de 2026 se han presentado al menos 18 temblores en el país.
El Servicio Geológico Colombiano ha monitoreado cada uno de esos movimientos telúricos y ha detallado sus magnitudes y epicentros.
¿Dónde se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 9 de junio de 2026
- 12:08 a.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 11 de Villapinzón (Cundinamarca) y a 11 de Cucunubá (Cundinamarca).
¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 9 de junio de 2026?
- 12:26 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.6.
Profundidad. superficial.
Municipios cercanos: a 135 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 152 de El Charco (Nariño) y a 156 de Olaya Herrera (Nariño).
- 1:42 a.m.
Epicentro: Riohacha, La Guajira.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Riohacha (La Guajira), a 41 de Hatonuevo (La Guajira) y a 42 de Albania (La Guajira).
- 2:48 a.m.
Epicentro: Mar Caribe.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 38 kilómetros.
Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Barranquilla (Atlántico), a 31 de Puerto Colombia (Atlántico) y a 36 de Soledad (Atlántico).
- 2:48 a.m.
Epicentro: Mar Caribe.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Barranquilla (Atlántico), a 31 de Puerto Colombia (Atlántico) y a 37 de Soledad (Atlántico).
- 2:49 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).
- 3:19 a.m.
Epicentro: Uramita, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 12 de Frontino (Antioquia) y a 17 de Dabeiba (Antioquia).
- 3:36 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 68 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 81 de El Litoral Del San Juan (Chocó) y a 121 de Medio Baudó (Chocó).
- 3:55 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 4:41 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 4:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 5:52 a.m.
Epicentro: Carmen del Carupa, Cundinamarca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 171 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Carmen De Carupa (Cundinamarca), a 11 de San Cayetano (Cundinamarca) y a 14 de Villa De San Diego De Ubaté (Cundinamarca).
- 6:34 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 7:42 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 7:46 a.m.
Epicentro: El Tarra, Norte de Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Tarra (Norte de Santander), a 37 de San Calixto (Norte de Santander) y a 38 de Tibú (Norte de Santander).
- 9:12 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 4:07 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 6:26 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).