¡Otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 8 de junio de 2026! Atención al reporte completo

El Servicio Geológico Colombiano ha advertido más de 15 temblores en el país durante este 8 de junio de 2026.

¿A qué horas se han reportado? ¿Dónde han sido? ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 8 de junio de 2026

2:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

Estas han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 8 de junio de 2026

3:44 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 8 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Guachetá (Cundinamarca).

4:17 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

4:29 a.m.

Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 43 kilómetros de Medio Atrato (Chocó), a 44 de Bojayá (Chocó) y a 47 de Vigía Del Fuerte (Antioquia).

4:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

7:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

8:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

10:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

10:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

11:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

1:07 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

2:05 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

3:15 p.m.

Epicentro: Manaure Balcón del Cesar, Cesar.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Manaure Balcón Del Cesar (Cesar), a 17 de La Jagua del Pilar (La Guajira) y a 18 de La Paz (Cesar).

3:52 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

3:59 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Cepitá (Santander).

4:23 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

5:53 p.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 95 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 12 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 14 de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

6:04 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).