CANAL RCN
Colombia

¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 11 de noviembre de 2025!

El epicentro del temblor fue en Antioquia. ¿De cuánto fue su magnitud?

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
12:44 p. m.
Este 11 de noviembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que hubo un temblor que se sintió fuertemente en Antioquia.

Además, también reveló que hubo otro que se presentó en Santander y que alcanzó una profundidad de 147 kilómetros.

¿De cuánto fueron las magnitudes? ¿En qué municipios se han sentido estos temblores? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 11 de noviembre de 2025

  • 9:05 a.m.

Epicentro: Santa Rosa de Osos, Antioquia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de San José de la Montaña (Antioquia), a 17 de San Andrés (Antioquia) y a 22 de Santa Rosa de Osos (Antioquia).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

Estos es el otro temblor que se ha sentido en Colombia hoy 11 de noviembre de 2025

  • 10:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

Mientras tanto, el Servicio Geológico Colombiano también referenció en su página web que en la región fronteriza entre Brasil y Perú hubo un temblor que superó los 4.0 de magnitud. Los detalles completos son los siguientes:

  • 2:47 a.m.

Epicentro: Perú-Brasil, región fronteriza.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: 497 kilómetros.

Estas son las recomendaciones que se deben tener en cuenta durante los temblores

El Servicio Geológico y los expertos han manifestado que durante los temblores es fundamental evitar las siguientes acciones:

  • No acercarse a ventanas.
  • No hacerse debajo de las puertas, marcos o estructuras pesadas.
  • No estar cerca de vidrios.
  • No correr al evacuar.
  • No utilizar ascensores.
  • No salir hacia lugares que estén rodeados de árboles o cables de electricidad.

De igual manera, se ha precisado que, previo a la evacuación, es fundamental acordar un punto de encuentro con los familiares.

 

 

