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Tembló otra vez en Colombia hoy 10 de noviembre de 2026: atento al reporte

Entérese aquí de todas las magnitudes y profundidades.

Nicolás Forero

noviembre 10 de 2026
07:15 p. m.
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Este martes 10 de noviembre de 2026 se han presentado más de diez temblores, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se reportó en Colombia hoy 10 de noviembre de 2026

  • 12:52 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 61 kilómetros de Juradó (Chocó), a 121 de Bahía Solano (Chocó) y a 127 de Puerto Indio (Panamá).

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¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 10 de noviembre de 2026?

  • 1:28 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profudndidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

  • 1:34 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Roncesvalles (Tolima).

  • 2:01 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

  • 3:02 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 3:02 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

  • 3:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 4:19 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Roncesvalles (Tolima).

  • 5:04 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 5:08 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 88 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Nóvita (Chocó), a 23 de San José del Palmar (Chocó) y a 28 de El Cairo (Valle del Cauca).

  • 10:03 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Betulia (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 18 de Los Santos (Santander).

  • 10:49 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 123 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Chipatá (Santander), a 7 de Vélez (Santander) y a 13 de Guavatá (Santander).

  • 10:54 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 50 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 39 de Dagua (Valle del Cauca) y a 42 de Restrepo (Valle del Cauca).

  • 11:07 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

  • 11:22 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

  • 12:10 p.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 36 kilómetros.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Quibdó (Chocó), a 35 de El Carmen de Atrato (Chocó) y a 37 de Medio Atrato (Chocó).

  • 12:40 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 12:43 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

  • 1:48 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 2:56 p.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 11 de Medina (Cundinamarca) y a 28 de Cumaral (Meta).

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  • 3:00 p.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 161 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Cepitá (Santander), a 12 de Aratoca (Santander) y a 13 de Los Santos (Santander).

  • 3:27 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 2 de Los Santos (Santander) y a 10 de Aratoca (Santander).

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