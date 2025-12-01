CANAL RCN
Colombia

Atento: ¡tembló ampliamente en Colombia hoy 12 de noviembre de 2025 y se sintió en estas zonas!

El temblor no tuvo una magnitud considerable, pero si una gran intensidad. Estos son los detalles reportados.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
10:32 a. m.
Desde la madrugada de este 12 de noviembre de 2025, se han reportado al menos siete temblores en Colombia.

Además, uno de ellos tuvo una intensidad de 4, lo que significa que se alcanzó a sentir ampliamente. ¿En dónde fue? ¿De cuánto fue su magnitud? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 12 de noviembre de 2025, según el Servicio Geológico

  • 5:34 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Lejanías (Meta), a 38 de Mesetas (Meta) y a 46 de Cabrera (Cundinamarca).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 12 de noviembre de 2025?

  • 12:42 a.m.

Epicentro: Calima, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 101 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Restrepo (Valle del Cauca), a 16 de Calima (El Darién) (Valle del Cauca) y a 27 de Dagua (Valle del Cauca).

  • 1:28 a.m.

Epicentro: Barbacoas, Nariño.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 42 kilómetros.

  • 3:31 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 9 de Uramita (Antioquia) y a 21 de Dabeiba (Antioquia).

  • 2:56 a.m.

Epicentro: San Vicente del Caguán, Caquetá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Rivera (Huila), a 34 de Campoalegre (Huila) y a 41 de Neiva (Huila).

  • 6:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 19 de Piedecuesta (Santander).

  • 7:06 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 45 de Nuquí (Chocó) y a 87 de Medio Atrato (Beté) (Chocó).

Recuerde que en los temblores es fundamental evitar correr, acercarse a los vidrios o ventanas y utilizar ascensores.

 

