¿Los sintió? ¡Tembló masivamente en Colombia hoy 13 de noviembre de 2025!
Uno de los temblores superó los 3.0 de magnitud. ¿En dónde se presentó? Esto informó el Servicio Geológico Colombiano.
Noticias RCN
01:00 p. m.
Este 13 de noviembre de 2025, según el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado al menos 13 temblores en el país.
El primero, que fue sobre las 12:36 de la madrugada, se presentó en Santander. Mientras tanto, el último, con corte hasta la 1:10 de la tarde, fue en Antioquia, a las 9:44 de la mañana.
¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿Qué municipios se han 'sacudido'? Descubra el reporte completo.
Este ha sido el temblor de mayor magnitud en Colombia hoy 13 de noviembre de 2025
- 2:47 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.4.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).
Estos son los otros temblores que se han detectado en Colombia hoy 13 de noviembre de 2025
- 12:36 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 12:55 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 1:50 a.m.
Epicentro: Uribe, Meta.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 32 kilómetros.
Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Baraya (Huila), a 42 de Tello (Huila) y a 54 de Rivera (Huila).
- 2:05 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).
- 5:27 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 6:04 a.m.
Epicentro: San Cayetano, Cundinamarca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 104 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de San Cayetano (Cundinamarca), a 13 de Paime (Cundinamarca) y a 17 de Villagómez (Cundinamarca).
- 7:01 a.m.
Epicentro: La Playa, Norte de Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Hacarí (Norte de Santander), a 20 de La Playa (Norte de Santander) y a 24 de Ábrego (Norte de Santander).
- 7:14 a.m.
Epicentro: Gigante, Huila.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Gigante (Huila), a 23 de Hobo (Huila) y a 27 de Garzón (Huila).
- 7:59 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 8:33 a.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 66 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 82 de Nuquí (Chocó).
- 9:44 a.m.
Epicentro: Frontino, Antioquia.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Frontino (Antioquia) y a 21 de Cañasgordas (Antioquia).