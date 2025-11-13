CANAL RCN
Colombia

¿Los sintió? ¡Tembló masivamente en Colombia hoy 13 de noviembre de 2025!

Uno de los temblores superó los 3.0 de magnitud. ¿En dónde se presentó? Esto informó el Servicio Geológico Colombiano.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
01:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 13 de noviembre de 2025, según el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado al menos 13 temblores en el país.

El primero, que fue sobre las 12:36 de la madrugada, se presentó en Santander. Mientras tanto, el último, con corte hasta la 1:10 de la tarde, fue en Antioquia, a las 9:44 de la mañana.

Atento: ¡tembló ampliamente en Colombia hoy 12 de noviembre de 2025 y se sintió en estas zonas!
RELACIONADO

Atento: ¡tembló ampliamente en Colombia hoy 12 de noviembre de 2025 y se sintió en estas zonas!

¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿Qué municipios se han 'sacudido'? Descubra el reporte completo.

Este ha sido el temblor de mayor magnitud en Colombia hoy 13 de noviembre de 2025

  • 2:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han detectado en Colombia hoy 13 de noviembre de 2025

  • 12:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 12:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 1:50 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Baraya (Huila), a 42 de Tello (Huila) y a 54 de Rivera (Huila).

  • 2:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).

  • 5:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 6:04 a.m.

Epicentro: San Cayetano, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de San Cayetano (Cundinamarca), a 13 de Paime (Cundinamarca) y a 17 de Villagómez (Cundinamarca).

  • 7:01 a.m.

Epicentro: La Playa, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Hacarí (Norte de Santander), a 20 de La Playa (Norte de Santander) y a 24 de Ábrego (Norte de Santander).

  • 7:14 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Gigante (Huila), a 23 de Hobo (Huila) y a 27 de Garzón (Huila).

  • 7:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 8:33 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 66 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 82 de Nuquí (Chocó).

¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 11 de noviembre de 2025!
RELACIONADO

¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 11 de noviembre de 2025!

  • 9:44 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Frontino (Antioquia) y a 21 de Cañasgordas (Antioquia).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Rescataron a un caballo en Soledad con laceraciones y heridas abiertas: capturaron a su dueño

Policía Nacional

Capturan a joven con 700 dosis de droga listas para su venta en vía del Cesar

Bogotá

"Me robaron todo": reconocida periodista fue víctima de los ladrones en Bogotá

Otras Noticias

Santa Fe

Santa Fe vs. Alianza: hora, canal para ver y pronóstico

Santa Fe y Alianza FC definen un clasificado a cuadrangulares de fin de año este jueves 13 de noviembre. Prográmese.

Finanzas personales

Estas son las entidades financieras que no cobran por tener cuenta de ahorros en el país: Superfinanciera lo reveló

Conozca los bancos que no cobran un solo peso por obtener este producto.

Estados Unidos

Termina el cierre de Gobierno en los Estados Unidos: Trump firmó paquete de presupuesto temporal

Artistas

¿Qué tanto cambió? Paola Jara reveló cómo lucía a sus 20 años e impactó a más de uno

Cuidado personal

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo