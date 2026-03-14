¡Tembló masivamente en Colombia hoy 14 de marzo de 2026! Este es el reporte completo
Los movimientos telúricos se han sentido en varios municipios del país. Este es el reporte completo.
02:10 p. m.
Este sábado 14 de marzo de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha estado atento a cada uno de los temblores que se presentan en el país.
Es así como ha reportado al menos ocho que se han sentido en municipios de Cundinamarca, Santander, Chocó y Boyacá.
¿Dónde han sido los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿A qué hora se han presentado exactamente?
Este es el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 14 de marzo de 2026
- 1:15 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).
Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 14 de marzo de 2026
- 12:11 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 7 de Cepitá (Santander)
- 4:29 a.m.
Epicentro: Quetame, Cundinamarca.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Quetame (Cundinamarca), a 11 de Fosca (Cundinamarca) y a 15 de El Calvario (Meta).
- 5:54 a.m.
Epicentro: El Cantón del San Pablo, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 30 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de El Cantón de San Pablo (Chocó), a 12 de Unión Panamericana (Ánimas) (Chocó) y a 17 de Río Quito (Paimado) (Chocó).
- 5:55 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).
- 8:01 a.m.
Epicentro: Piedecuesta, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 150 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 13 de Floridablanca (Santander) y a 15 de Girón (Santander).
- 8:22 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).
- 10:15 a.m.
Epicentro: Pauna, Boyacá.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 108 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de San Pablo de Borbur (Boyacá), a 9 de Pauna (Boyacá) y a 13 de Tununguá (Boyacá).
Hay que tener en cuenta que estos son los temblores que se han registrado con corte hasta la 1:40 de la tarde.