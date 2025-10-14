CANAL RCN
¡Tembló masivamente en Colombia hoy 14 de octubre de 2025! Este es el reporte

¿En dónde fueron los temblores de este 14 de octubre de 2025? Descubra los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

octubre 14 de 2025
12:48 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado al menos cinco temblores en el país durante este 14 de octubre de 2025.

De acuerdo con el análisis, el primero se detectó en la madrugada, exactamente a las 3:04 de la mañana, mientras que el último, con corte hasta la 1:00 de la tarde, fue a las 8:52 de la mañana.

¿En dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido los temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha presentado en Colombia hoy 14 de octubre de 2025

  • 8:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 14 de octubre de 2025

  • 3:04 a.m.

Epicentro: Guaranda, Sucre.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Guaranda (Sucre), a 12 de Montecristo (Bolívar) y a 19 de Majagual (Sucre).

  • 4:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 4:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 7:43 a.m.

Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 de kilómetros de Hacarí (Norte de Santander), a 21 de La Playa (Norte de Santander) y a 27 de Bucarasica (Norte de Santander).

En Chile también se reportó un fuerte temblor: ¿dónde fue?

Sobre las 12:10 del mediodía, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de más de 5.0 de magnitud en Chile. Los detalles son los siguientes:

  • 12:10 p.m.

Epicentro: La Tirana, Chile.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: 102 kilómetros.

 

