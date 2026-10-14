Sigue temblando en Colombia: esto se reportó hoy 14 de octubre de 2026

En la tarde de este 14 de octubre de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado más de diez movimientos telúricos en el país.

¿En qué zonas se han sentido? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se ha reportado en Colombia hoy 14 de octubre de 2026

6:18 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Chaparral (Tolima) y a 20 de Roncesvalles (Tolima).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han reportado en Colombia desde la tarde de este 14 de octubre?

12:22 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 23 de Uramita (Antioquia) y a 28 de Mutatá (Antioquia).

12:24 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

1:05 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Sipí (Chocó), a 41 de Nóvita (Chocó) y a 47 de El Dovio (Valle del Cauca).

1:44 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

1:59 p.m.

Epicentro: Hato, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 125 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Palmar (Santander), a 2 de Hato (Santander) y a 8 de Socorro (Santander).

2:08 p.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 89 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 22 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 27 de El Águila (Valle del Cauca).

3:30 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

3:47 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Sipí (Chocó), a 39 de Nóvita (Chocó) y a 47 de El Dovio (Valle del Cauca).

4:54 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

5:02 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

5:26 p.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Buenaventura (Valle del Cauca), a 42 de Dagua (Valle del Cauca) y a 54 de Restrepo (Valle del Cauca).

5:50 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).