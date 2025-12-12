CANAL RCN
¡Nuevo temblor de más de 3.0 de magnitud se reportó en Colombia hoy 12 de diciembre de 2025! ¿Dónde fue?

El Servicio Geológico Colombiano ya especificó la profundidad y los municipios en los que se sintió este temblor. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

diciembre 12 de 2025
12:14 p. m.
Este 12 de diciembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado al menos 9 temblores en el país.

Además, uno de ellos, según el monitoreo detallado, superó los 3.0 de magnitud.

¿En dónde fue el epicentro? ¿Cuáles son los municipios en los que se han sentido los otros movimientos telúricos? Descubra los detalles del reporte completo.

Este fue el temblor que superó los 3.0 de magnitud en Colombia hoy 12 de diciembre de 2025

  • 5:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 12 de diciembre de 2025?

  • 1:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 2:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

2:48 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Intensidad percibida: 3 (levemente sentido).

  • 6:48 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Betulia (Santander), a 14 de Zapatoca (Santander) y a 18 de Los Santos (Santander).

  • 9:15 a.m.

Epicentro: Hobo, Huila.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Hobo (Huila), a 13 de Gigante (Huila) y a 21 de Yaguará (Huila).

  • 9:26 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

  • 11:02 a.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 93 kilómetros.

  • 11:38 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 56 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 81 de Bajo Baudó (Chocó) y a 114 de Medio Baudó (Chocó).

