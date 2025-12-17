Animales de compañía en las cajas de compensación: la iniciativa que beneficiará a las familias multiespecie en Colombia

Para honrar la transformación de las familias colombianas en familias multiespecie y dar un paso más en la promoción del bienestar y protección animal, el Ministerio del Trabajo y varias cajas de compensación firmaron en la mañana del miércoles, 17 de diciembre, la “Alianza por el Bienestar Animal en el Sistema de Subsidio Familiar”.

La idea fue de la senadora animalista Andrea Padilla, al entender que “cada vez más animales de compañía hacen parte de nuestras familias ––6 de cada 10 hogares en el país y 4 de cada 10 hogares en Bogotá conviven con al menos un gato o un perro–– lo que anima a repensar los servicios de las cajas de compensación”.

Padilla le propuso al MinTrabajo que invitara a las cajas de compensación a incluir bienes y servicios para los animales de compañía en su oferta institucional. Una idea que logró consolidarse antes de que el 2025 finalizara.

Una ayuda necesaria considerando el gasto de las familias:

Al evento asistieron la senadora Padilla; el subdirector de Subsidio Familiar, Cesar Orlando Amaya; el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que en su cuenta de X celebró la firma del pacto con las cajas de compensación:

“Una sociedad que protege y cuida a sus animales promueve la empatía, la responsabilidad social y mejora la calidad de vida de las familias trabajadoras. Hoy estamos aquí para suscribir una alianza por el bienestar animal entre las cajas de compensación familiar, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia del Subsidio Familiar y los distintos actores que representan el movimiento animalista en Colombia. Queremos, además, establecer una ruta de trabajo que permita mantener una conversación permanente en torno al bienestar animal”.

Y no es para menos, el 67% de los hogares en Colombia; es decir, 4,4 millones de hogares tienen un animal de compañía, según el Dane y “la tenencia responsable implica un impacto económico mensual entre $100.000 y $300.000, una carga significativa para muchas familias trabajadoras. Por eso, esta alianza es clave: para que las cajas de compensación acompañen y respalden a estas familias, reconociendo su realidad y promoviendo bienestar, cuidado y calidad de vida”.