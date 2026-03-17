¡Tembló fuerte en Colombia hoy 17 de marzo de 2026! Esto se reportó

Este martes 17 de marzo de 2026, con corte hasta las 8:00 de la noche, se han presentado al menos nueve temblores en el país.

¿A qué hora ocurrieron? ¿Dónde fueron los epicentros? ¿Qué municipios alcanzaron a 'moverse'? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor fuerte que se sintió en Colombia hoy 17 de marzo de 2026

10:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 17 de marzo de 2026?

12:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 10 de Villanueva (Villanueva, Santander).

6:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Los Santos, Santander), a 3 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

6:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

6:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

8:12 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Zapatoca (Zapatoca, Santander), a 11 de La Fuente (Zapatoca, Santander) y a 11 de Betulia (Betulia, Santander).

8:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 9 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

10:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

11:55 a.m.

Epicentro: Tinjacá, Boyacá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 0 kilómetros de Tinjacá (Tinjacá, Boyacá), a 5 de Ráquira (Ráquira, Boyacá) y a 5 de Sutamarchán (Sutamarchán, Boyacá).