¡Tembló fuerte en Colombia hoy 17 de marzo de 2026! Esto se reportó
Uno de los movimientos telúricos alcanzó los 4.0 de magnitud. Estos son los detalles completos.
Noticias RCN
07:40 p. m.
Este martes 17 de marzo de 2026, con corte hasta las 8:00 de la noche, se han presentado al menos nueve temblores en el país.
¿A qué hora ocurrieron? ¿Dónde fueron los epicentros? ¿Qué municipios alcanzaron a 'moverse'? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el temblor fuerte que se sintió en Colombia hoy 17 de marzo de 2026
- 10:52 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 4.0.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).
¿Cuáles son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 17 de marzo de 2026?
- 12:54 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 10 de Villanueva (Villanueva, Santander).
- 6:07 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Los Santos, Santander), a 3 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).
- 6:09 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).
- 6:24 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).
- 8:12 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 129 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Zapatoca (Zapatoca, Santander), a 11 de La Fuente (Zapatoca, Santander) y a 11 de Betulia (Betulia, Santander).
- 8:54 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 9 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).
- 10:52 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.9.
Profundidad: 150 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).
- 11:55 a.m.
Epicentro: Tinjacá, Boyacá.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 127 kilómetros.
Municipios cercanos: a 0 kilómetros de Tinjacá (Tinjacá, Boyacá), a 5 de Ráquira (Ráquira, Boyacá) y a 5 de Sutamarchán (Sutamarchán, Boyacá).