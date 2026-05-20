Este es el único banco en Colombia que le compra billetes y monedas antiguas

La numismática, definida como la disciplina que se encarga del estudio y coleccionismo de monedas, billetes, medallas y títulos valor, ha experimentado un auge sin precedentes en Colombia. Lo que antes era considerado un pasatiempo de nicho, reservado para historiadores y académicos, se ha transformado en un fenómeno masivo que despierta el interés de miles de ciudadanos.

En el territorio nacional, esta práctica posee un trasfondo cultural sumamente rico. Desde las primeras acuñaciones de la época colonial en las Casas de Moneda de Bogotá y Popayán, hasta los billetes de la historia reciente, el dinero físico ha sido el reflejo de las transformaciones políticas y sociales del país.

Elementos icónicos como el billete de la "Polita" o las antiguas monedas con fallas de acuñación —conocidas popularmente como "monedas con giro"— son hoy en día piezas codiciadas que pueden multiplicar exponencialmente su valor original en los mercados especializados y las subastas.

El único banco de Colombia que compra billetes y monedas antiguas 2026: Así funciona

Con el incremento del interés general por estas piezas, surge una duda frecuente entre la población: ¿dónde se pueden cambiar legalmente los billetes y monedas que ya salieron de circulación? Contrario a lo que muchos creen debido a los mitos urbanos, el sistema financiero comercial no adquiere estos ejemplares.

En este panorama, el Banco de la República se consolida como la única entidad bancaria oficial en el país que recibe este dinero antiguo y deteriorado.

Las personas interesadas en realizar este proceso deben dirigirse directamente a las ventanillas de las tesorerías del Banco de la República, las cuales se encuentran habilitadas en ocho ciudades clave del país: Bogotá, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín y Villavicencio.

Un aspecto crucial que aclara la normativa de la entidad monetaria es que el trámite se realiza de forma gratuita y el banco reconoce únicamente el valor facial del dinero; es decir, el valor numérico exacto con el que la pieza fue puesta originalmente en circulación en el mercado.

Por ejemplo, al entregar un billete antiguo de 2.000 o 5.000 pesos de familias anteriores, el usuario recibirá la misma cantidad equivalente en denominaciones de la familia actual de billetes aptos o en monedas metálicas estándar (de 50, 100, 200, 500 o 1.000 pesos).

Es importante destacar la diferencia entre este trámite institucional y el mercado numismático privado. Mientras que el Banco de la República asegura el cambio legal por el valor nominal para mantener la salud del efectivo circulante, los coleccionistas y las casas numismáticas especializadas son los únicos que evalúan factores como la escasez, el estado de conservación y los errores de impresión para pagar sumas muy superiores.

Por ello, la entidad oficial recomienda que si el ciudadano sospecha que posee una pieza de alto valor histórico, consulte primero con expertos privados antes de optar por el intercambio básico en ventanilla.

Para profundizar más sobre la diferencia entre cambiar tu dinero en la entidad oficial o venderlo en el mercado de coleccionistas, puedes revisar este Explicativo del Banco de la República sobre billetes viejos, el cual detalla de forma dinámica los requisitos y las recomendaciones de la institución para evitar confusiones con el valor de las piezas.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*