¡Tembló masivamente en Colombia desde la madrugada de hoy 17 de octubre de 2025! Este es el reporte

Durante este 17 de octubre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado varios temblores en el país.

El primero de ellos, de acuerdo con el riguroso análisis, se detectó exactamente a las 12:23 de la madrugada, en Santander.

Mientras tanto, el último, con corte hasta la 1:20 de la tarde, fue a las 11:16 de la mañana, también en Santander.

¿Cuáles han sido las magnitudes de los temblores de este 17 de octubre de 2025 en Colombia? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el último temblor en Colombia hoy 17 de octubre de 2025

11:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

Estos son los detalles de los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 17 de octubre de 2025

12:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

3:37 a.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 118 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de La Paz (Santander), a 14 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 17 de Landázuri (Santander).

5:36 a.m.

Epicentro: Ubaté, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Ubaté (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Sutatausa (Cundinamarca).

6:09 a.m.

Epicentro: La Paz, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de La Paz (Cesar), a 7 de San Diego (Cesar) y a 22 de Manaure Balcón del Cesar (Cesar).

7:54 a.m.

Epicentro: La Jagua del Ibirico, Cesar.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de La Jagua de Ibirico (Cesar), a 17 de Becerril (Cesar) y a 46 de Curumaní (Cesar).

9:11 a.m.

Epicentro: Puerto Tejada, Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Jamundí (Valle del Cauca), a 10 de Puerto Tejada (Cauca) y a 15 de Cali (Valle del Cauca).

10:54 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 144 kilómetros.