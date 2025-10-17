CANAL RCN
Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia desde la madrugada de hoy 17 de octubre de 2025! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombia ha advertido al menos ocho temblores. Estos son los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
01:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante este 17 de octubre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado varios temblores en el país.

El primero de ellos, de acuerdo con el riguroso análisis, se detectó exactamente a las 12:23 de la madrugada, en Santander.

¡Tembló fuerte muy cerca de Colombia hoy 15 de octubre de 2025! Atento al reporte
RELACIONADO

¡Tembló fuerte muy cerca de Colombia hoy 15 de octubre de 2025! Atento al reporte

Mientras tanto, el último, con corte hasta la 1:20 de la tarde, fue a las 11:16 de la mañana, también en Santander.

¿Cuáles han sido las magnitudes de los temblores de este 17 de octubre de 2025 en Colombia? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el último temblor en Colombia hoy 17 de octubre de 2025

  • 11:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

Estos son los detalles de los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 17 de octubre de 2025

  • 12:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 3:37 a.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 118 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de La Paz (Santander), a 14 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 17 de Landázuri (Santander).

  • 5:36 a.m.

Epicentro: Ubaté, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Ubaté (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Sutatausa (Cundinamarca).

  • 6:09 a.m.

Epicentro: La Paz, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de La Paz (Cesar), a 7 de San Diego (Cesar) y a 22 de Manaure Balcón del Cesar (Cesar).

  • 7:54 a.m.

Epicentro: La Jagua del Ibirico, Cesar.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de La Jagua de Ibirico (Cesar), a 17 de Becerril (Cesar) y a 46 de Curumaní (Cesar).

  • 9:11 a.m.

Epicentro: Puerto Tejada, Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Jamundí (Valle del Cauca), a 10 de Puerto Tejada (Cauca) y a 15 de Cali (Valle del Cauca).

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 14 de octubre de 2025! Este es el reporte
RELACIONADO

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 14 de octubre de 2025! Este es el reporte

  • 10:54 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 144 kilómetros.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Procuraduría General de la Nación

Exfuncionarios de la DIAN, bajo investigación por omisión que habría causado pérdida de $44.000 millones

Salud mental

Famisanar responde a denuncia de paciente que esperó durante horas para ser atendida en urgencias de salud mental

Medio ambiente

VIDEO | Así luce el primer bus 100% eléctrico ensamblado en el país

Otras Noticias

Donald Trump

Exasesor del presidente Donald Trump se declaró no culpable de divulgar información clasificada

Bolton estuvo en la primera administración de Trump, concretamente entre 2018 y 2019.

América de Cali

América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo

El cuadro escarlata hace parte de los equipos invitados en un torneo de pretemporada que se disputará en Brasil para el 2026.

Dian

Gobierno hace duro llamado contra deudores en el país: tendrán duras consecuencias con sus finanzas

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri lanzó sorprendente 'elogio' sobre Yina Calderón y dejó a todo el mundo en shock: ¿qué dijo?

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos