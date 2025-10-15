CANAL RCN
Colombia

¡Tembló fuerte muy cerca de Colombia hoy 15 de octubre de 2025! Atento al reporte

¿En dónde fueron exactamente los epicentros? Descubra los detalles que reveló el Servicio Geológico Colombiano.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
10:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la mañana de este 15 de octubre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano reportó dos temblores fuertes en Venezuela.

El primero se detectó sobre las 4:30 de la mañana, mientras que el segundo fue a las 5:12 y algunos ciudadanos colombianos que se encuentran en las zonas fronterizas (Norte de Santander y Bucaramanga) alcanzaron a sentirlos levemente.

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 14 de octubre de 2025! Este es el reporte
RELACIONADO

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 14 de octubre de 2025! Este es el reporte

¿De cuánto fueron las magnitudes y las intensidades percibidas? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estos son los detalles de los fuertes temblores que hubo muy cerca de Colombia hoy 15 de octubre de 2025

  • 4:30 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 43 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 72 de Ciudad Ojeda (Zulia, Venezuela).

Intensidad instrumental: 4 (leve).

  • 5:12 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 35 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 72 de Tía Juana (Zulia, Venezuela).

Intensidad instrumental: 5 (moderada).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

¿Cuál temblor se ha presentado en Colombia hoy 15 de octubre de 2025?

Aparte de los dos temblores en Venezuela, el Servicio Geológico Colombiano también advirtió uno que se presentó en Huila en horas de la madrugada.

¿Exactamente dónde fue? ¿En qué municipios se sintió? Estos son los detalles completos:

  • 1:06 a.m.

Epicentro: Íquira, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Íquira (Huila), a 9 de Teruel (Huila) y a 25 de Hobo (Huila).

¿Dónde se puede reportar un temblor ante el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano, con la intención de que sus reportes sigan siendo en tiempo real, tiene un espacio para que los ciudadanos reporten los movimientos telúricos que sienten.

¡Atento! Nuevo temblor se sintió en Colombia, cerca de Bogotá, hoy 10 de octubre de 2025
RELACIONADO

¡Atento! Nuevo temblor se sintió en Colombia, cerca de Bogotá, hoy 10 de octubre de 2025

Para acceder a él, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la página web del Servicio Geológico Colombiano.
  2. Hacer clic en 'sismos'.
  3. Entrar a uno de los eventos telúricos del día.
  4. Dirigirse a la opción '¿Sentiste este sismo? Repórtalo'.
  5. Diligenciar el formulario.
  6. Esperar el análisis del Servicio Geológico Colombiano.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

Revelan la fecha en la que se realizará la lectura del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Defensoría del Pueblo

Ya había conocimiento del plan para atentar contra el contralor, Paloma Valencia y Catherine Juvinao: ¿qué se sabía?

Alejandro Char

Alcalde Alejandro Char reconoció de manera voluntaria a un hijo del que no tuvo idea durante 33 años

Otras Noticias

Atlético Nacional

A Nacional le anularon el gol del año en el FPC: tremenda anotación de Andrés Sarmiento

Andrés Sarmiento marcó un gol de antología, pero se lo anularon por fuera de lugar. Vea la enorme anotación.

Gaza

Rebecca González relató los duros días de cautiverio de su esposo, Elkana Bohbot

Según relató Rebecca, Elkana pasó largos periodos sin acceso a comida y días antes de su liberación le dieron una gran cantidad para que se viera mejor.

Superintendencia de Industria y Comercio

La práctica por la que la SIC está investigando a los operadores móviles más importantes de Colombia

Aida Victoria Merlano

¡A corazón abierto! Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, respondió con claridad si volvería con la influencer

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios