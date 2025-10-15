¡Tembló fuerte muy cerca de Colombia hoy 15 de octubre de 2025! Atento al reporte

En la mañana de este 15 de octubre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano reportó dos temblores fuertes en Venezuela.

El primero se detectó sobre las 4:30 de la mañana, mientras que el segundo fue a las 5:12 y algunos ciudadanos colombianos que se encuentran en las zonas fronterizas (Norte de Santander y Bucaramanga) alcanzaron a sentirlos levemente.

¿De cuánto fueron las magnitudes y las intensidades percibidas? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estos son los detalles de los fuertes temblores que hubo muy cerca de Colombia hoy 15 de octubre de 2025

4:30 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 43 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 72 de Ciudad Ojeda (Zulia, Venezuela).

Intensidad instrumental: 4 (leve).

5:12 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 35 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 72 de Tía Juana (Zulia, Venezuela).

Intensidad instrumental: 5 (moderada).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

¿Cuál temblor se ha presentado en Colombia hoy 15 de octubre de 2025?

Aparte de los dos temblores en Venezuela, el Servicio Geológico Colombiano también advirtió uno que se presentó en Huila en horas de la madrugada.

¿Exactamente dónde fue? ¿En qué municipios se sintió? Estos son los detalles completos:

1:06 a.m.

Epicentro: Íquira, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Íquira (Huila), a 9 de Teruel (Huila) y a 25 de Hobo (Huila).

¿Dónde se puede reportar un temblor ante el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano, con la intención de que sus reportes sigan siendo en tiempo real, tiene un espacio para que los ciudadanos reporten los movimientos telúricos que sienten.

Para acceder a él, se deben seguir los siguientes pasos: