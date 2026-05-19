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Alex Saab enfrentará hasta 20 años de prisión por lavado de millones a través de los CLAP y PDVSA

La DEA acusa al empresario de usar bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones robados del programa alimentario venezolano.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
05:56 p. m.
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El empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro del régimen de Nicolás Maduro, enfrenta una nueva imputación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspiración de lavado de activos.

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La acusación formal indica que habría desviado miles de millones de dólares a través del programa alimentario del gobierno venezolano conocido como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

De acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Saab habría utilizado el sistema bancario estadounidense para blanquear cientos de millones de dólares sustraídos del programa CLAP, destinado originalmente a apoyar a la población venezolana vulnerable.

"Esta acusación formal alega que un programa humanitario de alimentos destinado a apoyar a venezolanos vulnerables fue manipulado para un enriquecimiento personal masivo", señaló la DEA en un comunicado oficial.

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El Código Penal estadounidense contempla para este delito de conspiración de lavado de activos una pena máxima de 20 años de prisión federal. Saab permanecerá recluido hasta el próximo 24 de junio, fecha en la que se llevará a cabo su siguiente audiencia judicial.

Esta es la segunda vez que el empresario se enfrenta al sistema judicial norteamericano. Previamente, en 2021, había recibido un indulto del expresidente Joe Biden.

Sin embargo, la DEA continuó investigándolo por presuntos delitos financieros relacionados con el régimen venezolano.

Estos cargos son resultado directo del compromiso constante de la DEA para desmantelar las redes corruptas que operan en toda Venezuela", indicó la agencia en su pronunciamiento.

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La investigación se enfocó en rastrear los movimientos financieros que Saab habría realizado a través de instituciones bancarias estadounidenses, vinculados tanto al programa CLAP como a operaciones relacionadas con la petrolera estatal PDVSA.

El testimonio que Saab ofrezca durante los interrogatorios fiscales será crucial para el desarrollo del caso.

Fuentes judiciales indican que sus declaraciones podrían derivar en nuevas imputaciones y señalamientos contra otros funcionarios de alto nivel del régimen venezolano. Incluso, su testimonio podría tener implicaciones en el caso que actualmente enfrenta Nicolás Maduro en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

En su primera comparecencia judicial, Saab fue notificado formalmente de los cargos en su contra.

De ser declarado culpable, enfrentará dos décadas en una prisión federal estadounidense por su presunta participación en una red de corrupción que habría desviado recursos destinados a la alimentación de millones de venezolanos en situación de vulnerabilidad.

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