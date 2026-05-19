Soldado regular fue capturado por presuntamente filtrar información a disidencias en el Cauca

La Fiscalía Militar y Policial confirmó este martes la captura de un soldado regular del Ejército Nacional, adscrito al Batallón de Despliegue Rápido N.º 11 (BADRA 11), por su presunta participación en el delito de espionaje.

La diligencia se realizó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado 1714 de Control de Garantías, a solicitud de la Fiscalía 2210 Especializada.

Según el boletín oficial, la investigación busca establecer posibles “filtraciones de información sensible relacionada con operaciones militares en el suroccidente del país”.

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Investigación apunta a filtraciones estratégicas

De acuerdo con el material probatorio, los hechos habrían ocurrido el 12 de febrero de 2026, cuando el uniformado presuntamente suministraba “información estratégica a un grupo armado al margen de la ley” con presencia en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia (Cauca).

Entre los datos entregados se incluirían detalles de operativos y órdenes de trabajo, transmitidos mediante llamadas telefónicas y el envío de videos por WhatsApp.

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Reconocimiento de estructura criminal

Dentro del proceso investigativo, una persona capturada perteneciente a la estructura criminal “Carlos Patiño” realizó reconocimiento fotográfico, señalando al soldado como presunta fuente de suministro de información para dicha organización.

La Fiscalía General Penal Militar y Policial reafirmó su compromiso con “la protección de la información institucional y la lucha contra cualquier conducta que atente contra la seguridad y la integridad de las operaciones de la Fuerza Pública”.