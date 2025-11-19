CANAL RCN
Colombia

Tembló en Colombia hoy 19 de noviembre de 2025: un movimiento telúrico superó los 3.5 de magnitud

Además, el Servicio Geológico Colombiano ha alertado más temblores en diferentes zonas del país. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
02:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde las primeras horas de este 19 de noviembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado varios temblores en el país.

Además, uno de ellos superó los 3.5 de magnitud. ¿En dónde se presentó? ¿En qué municipios se sintió? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que superó los 3.5 de magnitud en Colombia hoy 19 de noviembre de 2025

  • 4:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Ojo: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 18 de noviembre de 2025! Esto se reveló
RELACIONADO

Ojo: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 18 de noviembre de 2025! Esto se reveló

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 19 de noviembre de 2025

  • 12:28 a.m.

Epicentro: Juradó, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Juradó (Chocó), a 77 de Riosucio (Chocó) y a 99 de Murindó (Antioquia).

  • 2:59 a.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Bolívar (Valle del Cauca), a 9 de Roldanillo (Valle del Cauca) y a 14 de Bugalagrande (Valle del Cauca).

  • 4:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 5:51 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Sipí (Chocó), a 56 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 60 de Trujillo (Valle del Cauca).

  • 7:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 8:04 a.m.

Epicentro: Ginebra, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Ginebra (Valle del Cauca), a 13 de El Cerrito (Valle del Cauca) y a 21 de Buga (Valle del Cauca).

Tembló en Colombia este 17 de noviembre de 2025: esto fue lo que se reportó
RELACIONADO

Tembló en Colombia este 17 de noviembre de 2025: esto fue lo que se reportó

  • 8:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

El Túnel el lugar donde secuestraron al hijo de Giovanny Ayala es punto rojo de disidencias de las Farc

Cauca

Hostigamientos, secuestros y vehículos incinerados con personas dentro: balance de la situación en Cauca este miércoles

Bucaramanga

Registraduría toma decisión clave un mes antes de las elecciones atípicas para alcalde en Bucaramanga

Otras Noticias

Estados Unidos

Documentos del caso Epstein: Trump enfrenta presión por transparencia tras aprobación del Congreso

El proyecto de “transparencia en el caso Epstein” obliga a publicar registros sobre el financista y su entorno.

Finanzas personales

Innovación energética: empresas adoptan sistemas que disminuyen hasta un 35% su gasto de electricidad

Tecnología de gestión energética ayuda a reducir costos operativos en empresas colombianas. ¿Cómo funciona?

Cuidado personal

Alimentarse en exceso durante episodios de estrés: expertos explican la relación

Artistas

Él es Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala que fue secuestrado en Cauca

James Rodríguez

¡Capitán! James Rodríguez no olvidó a Daniel Muñoz y tuvo este hermoso gesto con él