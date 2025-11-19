Tembló en Colombia hoy 19 de noviembre de 2025: un movimiento telúrico superó los 3.5 de magnitud

Desde las primeras horas de este 19 de noviembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado varios temblores en el país.

Además, uno de ellos superó los 3.5 de magnitud. ¿En dónde se presentó? ¿En qué municipios se sintió? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que superó los 3.5 de magnitud en Colombia hoy 19 de noviembre de 2025

4:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 19 de noviembre de 2025

12:28 a.m.

Epicentro: Juradó, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Juradó (Chocó), a 77 de Riosucio (Chocó) y a 99 de Murindó (Antioquia).

2:59 a.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Bolívar (Valle del Cauca), a 9 de Roldanillo (Valle del Cauca) y a 14 de Bugalagrande (Valle del Cauca).

4:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

5:51 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Sipí (Chocó), a 56 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 60 de Trujillo (Valle del Cauca).

7:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

8:04 a.m.

Epicentro: Ginebra, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Ginebra (Valle del Cauca), a 13 de El Cerrito (Valle del Cauca) y a 21 de Buga (Valle del Cauca).

8:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).