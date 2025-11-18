CANAL RCN
Ojo: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 18 de noviembre de 2025! Esto se reveló

El último temblor se registró después de las 7:00 de la noche. Esto fue lo que notificó el Servicio Geológico Colombiano.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

noviembre 18 de 2025
07:44 p. m.
Este 18 de noviembre de 2025, de acuerdo con el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano, se han presentado más de 15 temblores en el país.

El primero se presentó a las 12:44 de la madrugada, en Bolívar, mientras que el más reciente, con corte hasta las 7:40 de la noche, fue a las 6:57 de la tarde.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 18 de noviembre de 2025

  • 6:57 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 18 de noviembre de 2025

  • 12:44 a.m.

Epicentro: San Pablo, Bolívar.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 61 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de San Pablo (Bolívar), a 31 de Cantagallo (Bolívar) y a 46 de Santa Rosa del Sur (Bolívar).

  • 12:53 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Betulia (Santander), a 7 de Zapatoca (Santander) y a 22 de Los Santos (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

  • 4:32 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 66 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 92 de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó) y a 125 de Medio Baudó (Boca de Pepe) (Chocó).

  • 4:37 a.m.

Epicentro: Juradó, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Juradó (Chocó), a 75 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 83 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó).

  • 4:38 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 121 kilómetros.

  • 5:24 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 65 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 94 de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó) y a 127 de Medio Baudó (Boca de Pepe) (Chocó).

  • 6:29 a.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Villanueva (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Barichara (Santander).

  • 7:13 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

  • 8:04 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 12 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 15 de Versalles (Valle del Cauca).

  • 1:13 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 2:33 p.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Ubaté (Cundinamarca).

  • 4:13 p.m.

Epicentro: San Juan del Cesar, La Guajira.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 95 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Juan del Cesar (La Guajira), a 26 de Villanueva (La Guajira) y a 28 de Urumita (La Guajira).

  • 5:52 p.m.

Epicentro: Chivor, Boyacá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Chivor (Boyacá), a 11 de Santa María (Boyacá) y a 17 de Macanal (Boyacá).

  • 6:57 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 7:27 p.m.

Epicentro: Puerto Berrío, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 258 kilómetros.

