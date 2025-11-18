Ojo: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 18 de noviembre de 2025! Esto se reveló

Este 18 de noviembre de 2025, de acuerdo con el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano, se han presentado más de 15 temblores en el país.

El primero se presentó a las 12:44 de la madrugada, en Bolívar, mientras que el más reciente, con corte hasta las 7:40 de la noche, fue a las 6:57 de la tarde.

¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿Qué municipios se han 'sacudido' con los movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 18 de noviembre de 2025

6:57 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 18 de noviembre de 2025

12:44 a.m.

Epicentro: San Pablo, Bolívar.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 61 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de San Pablo (Bolívar), a 31 de Cantagallo (Bolívar) y a 46 de Santa Rosa del Sur (Bolívar).

12:53 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Betulia (Santander), a 7 de Zapatoca (Santander) y a 22 de Los Santos (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

4:32 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 66 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 92 de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó) y a 125 de Medio Baudó (Boca de Pepe) (Chocó).

4:37 a.m.

Epicentro: Juradó, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Juradó (Chocó), a 75 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 83 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó).

4:38 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 121 kilómetros.

5:24 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 65 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 94 de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó) y a 127 de Medio Baudó (Boca de Pepe) (Chocó).

6:29 a.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Villanueva (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Barichara (Santander).

7:13 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

8:04 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 12 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 15 de Versalles (Valle del Cauca).

1:13 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

2:33 p.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Ubaté (Cundinamarca).

4:13 p.m.

Epicentro: San Juan del Cesar, La Guajira.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 95 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Juan del Cesar (La Guajira), a 26 de Villanueva (La Guajira) y a 28 de Urumita (La Guajira).

5:52 p.m.

Epicentro: Chivor, Boyacá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Chivor (Boyacá), a 11 de Santa María (Boyacá) y a 17 de Macanal (Boyacá).

7:27 p.m.

Epicentro: Puerto Berrío, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 258 kilómetros.