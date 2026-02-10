Ultimátum del presidente De la Espriella a cabecillas del Clan del Golfo: “Tienen fecha de expiración”

Este viernes 2 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella le dio un ultimátum a los criminales que hacen parte del Clan del Golfo.

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El mensaje fue dirigido a los cabecillas identificados como alias Felipe y Sebastián: “Vamos por ustedes, tienen fecha de expiración, van a saber lo duro que muerde el tigre. O se entregan, o los vamos a dar de baja”.

Importantes anuncios en Sucre

Este mensaje lo dio el mandatario después de un consejo de seguridad en Sucre, donde también dio a conocer las medidas que se implementarán en este departamento, tales como la instalación de plantas de sacrificio para ganaderos y fortalecimiento de seguridad.

Con respecto al frente frío, anunció que Sucre tendrá 140.000 millones de pesos que corresponden al 14 % de los destinados a municipios afectados.

“Estamos haciendo todo ese esfuerzo, no encontramos ni siquiera la olla raspada porque hasta la olla se llevaron, pero a pesar de eso hay toda la voluntad para reivindicar un departamento que históricamente ha sido olvidado”, aseguró al referirse a los mejoramientos en vivienda y educación.

Mensaje directo a ‘Sebastián’ y ‘Felipe’

De la Espriella también reveló que habrá un gerente exclusivo para Caregato: “Voy a buscar la plata y lo que haya que hacer con cooperación internacional. De que la encuentro, la encuentro”.

Insight Crime presenta en su sitio web un informe detallado sobre el poderío criminal del Clan del Golfo en la costa. Lo cierto es que este grupo se ha enfocado en varios departamentos, incluyendo Sucre, desatando un ambiente de zozobra.

Hay que tener en cuenta que en el gobierno de De la Espriella se dieron por finalizados los diálogos de paz con los grupos armados, tales como el que había con el Clan del Golfo.

Por eso, el pasado 11 de septiembre, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra varios cabecillas, tales como alias Rodrigo Flechas, El Cura o Bruno.