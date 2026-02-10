Cali se prepara para la Caninata 2026: evento que fomenta el bienestar animal

Cali tendrá el próximo domingo 11 de octubre una jornada dedicada al bienestar animal y la convivencia ciudadana.

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La Policía y la Alcaldía realizarán la Caninata 2026, actividad que espera congregar a más de 1.000 personas acompañadas de sus mascotas.

¿Cuándo será la Caninata 2026?

El encuentro se desarrollará en el Bulevar del Río y comenzará a las 6:00 a. m. en el sector de La Retreta. Los participantes recorrerán aproximadamente un kilómetro en compañía de sus animales.

La programación incluirá puntos de hidratación, puntos para tomarse fotos, actividades relacionadas con el bienestar animal y acompañamiento institucional. Además, se entregarán pañoletas oficiales y medallas conmemorativas.

Uno de los momentos centrales será la premiación en ocho categorías. Entre ellas estarán la mascota de mayor edad, la más grande, la más tierna, el mejor disfraz y aquella que tenga mayor parecido físico con su propietario.

Para participar, los dueños deberán realizar previamente la inscripción a través de un código QR. Durante el registro tendrán que proporcionar los datos sobre su mascota, confirmar el proceso y guardar el comprobante para presentarlo.

La historia de Lagañas

En el recorrido habrá condiciones específicas. Los asistentes no podrán llevar animales silvestres o exóticos, debido a las restricciones establecidas por la normativa ambiental colombiana. Asimismo, los perros deberán permanecer con traílla o correa durante toda la actividad.

En el caso de los caninos considerados de manejo especial, será obligatorio utilizar tanto traílla como bozal, de acuerdo con las disposiciones contempladas en la Ley 1801 de 2016. Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar que la jornada se desarrolle bajo condiciones de seguridad para participantes y animales.

La Policía Cali destacó la historia de Lagañas, un perro criollo que llegó hace más de 13 años a las instalaciones de la institución y terminó convirtiéndose en un uniformado más.

El canino ha acompañado las actividades cotidianas dentro del comando, permanece atento a lo que ocurre en las instalaciones y ha construido un vínculo cercano con los integrantes.

La historia de Lagañas fue presentada como parte del mensaje que busca transmitir la Caninata 2026: reconocer el papel de los animales dentro de las familias y las comunidades, además de fomentar prácticas de cuidado y convivencia responsable.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.