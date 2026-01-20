¡Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 20 de enero de 2026! Este es el reporte

En Colombia, el Servicio Geológico ha alertado al menos 12 temblores durante este 20 de enero de 2026.

El primero, de acuerdo con el reporte, se detectó sobre las 12:03 de la madrugada. Además, las magnitudes han estado entre los 2.1 y los 3.1.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿En qué municipios se han sentido estos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 20 de enero de 2026

12:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 18 de Villanueva (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 20 de enero de 2026

1:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

1:51 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 15 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 35 de Villanueva (Casanare).

3:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Los Santos (Santander), a 15 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Jordán (Santander).

5:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

5:15 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 7 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 12 de Chocontá (Cundinamarca).

6:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

7:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

9:02 a.m.

Epicentro: Simacota, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 100 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Baraya (Huila), a 35 de Colombia (Huila) y a 39 de Alpujarra (Tolima).

9:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Los Santos (Santander), a 15 de Jordán (Santander) y a 19 de Cepitá (Santander).

1:49 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

2:21 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).