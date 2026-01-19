¡Tembló masivamente en Colombia hoy 19 de enero de 2026! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano le ha seguido la pista a los temblores que se han presentado en el país durante este 19 de enero de 2026 y ha reportado al menos nueve.

Entre ellos, el más reciente fue en Chocó, sobre las 8:32 de la mañana. ¿De cuánto fue su magnitud? ¿Dónde han sido los otros movimientos telúricos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 19 de enero de 2026

8:32 a.m.

Epicentro: Alto Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 28 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó) y a 49 de Río Quito (Paimado) (Chocó).

Estos han sido los otros temblores reportados en Colombia hoy 19 de enero de 2026

1:06 a.m.

Epicentro: Morales, Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 110 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Morales (Cauca), a 27 de Suárez (Cauca) y a 31 de Piendamó (Cauca).

2:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

4:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

6:04 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 155 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 157 de Mosquera (Nariño) y a 171 de El Charco (Nariño).

6:16 a.m.

Epicentro. Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 6 de Ubaté (Cundinamarca) y a 9 de Sutatausa (Cundinamarca).

7:11 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 9 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 17 de Versalles (Valle del Cauca).

7:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

8:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).