Atento al reporte: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 18 de febrero de 2026!

Este 18 de febrero de 2026 se han presentado al menos nueve temblores en el país, de acuerdo con lo que ha reportado el Servicio Geológico Colombiano.

El primero fue a las 2:32 de la madrugada, mientras que el más reciente a las 12:54 de la tarde.

¿En qué municipios de Colombia se han sentido estos temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 18 de febrero de 2026

2:32 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 35 kilómetros de Baraya (Huila), a 37 de Tello (Huila) y a 49 de Rivera (Huila).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 18 de febrero de 2026

2:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

3:10 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander,

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 111 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de El Carmen (Santander), a 21 de Simacota (Santander) y a 24 de Santa Helena del Opón (Santander).

3:15 a.m.

Epicentro: Mutatá, Antioquia.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 31 de Dabeiba (Antioquia) y a 55 de Peque (Antioquia).

5:13 a.m.

Epicentro: Planeta Rica, Córdoba.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 38 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Buenavista (Córdoba), a 20 de Planeta Rica (Córdoba) y a 33 de Montelíbano (Córdoba).

6:22 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Gigante (Huila), a 22 de Garzón (Huila) y a 26 de Tesalia (Huila).

8:05 a.m.

Epicentro: Puerto Lleras, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Puerto Rico (Meta), a 38 de Puerto Lleras (Meta) y a 68 de Puerto Concordia (Meta).

10:39 a.m.

Epicentro: Frontera entre Colombia y Venezuela.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 55 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Albania (La Guajira), a 36 de Maicao (La Guajira) y a 47 de Barrancas (La Guajira).

12:54 p.m.

Epicentro: Pueblo Rico, Risaralda.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 10 de Apía (Risaralda) y a 13 de Belén de Umbría (Risaralda).