CANAL RCN
Colombia

Atento al reporte: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 18 de febrero de 2026!

¿De cuánto fueron las magnitudes? Descubra lo que ha informado el Servicio Geológico Colombiano.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
01:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 18 de febrero de 2026 se han presentado al menos nueve temblores en el país, de acuerdo con lo que ha reportado el Servicio Geológico Colombiano.

El primero fue a las 2:32 de la madrugada, mientras que el más reciente a las 12:54 de la tarde.

¡Tembló fuerte y ampliamente en Colombia hoy 17 de febrero de 2026!
RELACIONADO

¡Tembló fuerte y ampliamente en Colombia hoy 17 de febrero de 2026!

¿En qué municipios de Colombia se han sentido estos temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 18 de febrero de 2026

  • 2:32 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 35 kilómetros de Baraya (Huila), a 37 de Tello (Huila) y a 49 de Rivera (Huila).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 18 de febrero de 2026

  • 2:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 3:10 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander,

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 111 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de El Carmen (Santander), a 21 de Simacota (Santander) y a 24 de Santa Helena del Opón (Santander).

  • 3:15 a.m.

Epicentro: Mutatá, Antioquia.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 31 de Dabeiba (Antioquia) y a 55 de Peque (Antioquia).

  • 5:13 a.m.

Epicentro: Planeta Rica, Córdoba.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 38 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Buenavista (Córdoba), a 20 de Planeta Rica (Córdoba) y a 33 de Montelíbano (Córdoba).

  • 6:22 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Gigante (Huila), a 22 de Garzón (Huila) y a 26 de Tesalia (Huila).

  • 8:05 a.m.

Epicentro: Puerto Lleras, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Puerto Rico (Meta), a 38 de Puerto Lleras (Meta) y a 68 de Puerto Concordia (Meta).

  • 10:39 a.m.

Epicentro: Frontera entre Colombia y Venezuela.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 55 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Albania (La Guajira), a 36 de Maicao (La Guajira) y a 47 de Barrancas (La Guajira).

Atento: ¡de nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 16 de febrero de 2026!
RELACIONADO

Atento: ¡de nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 16 de febrero de 2026!

  • 12:54 p.m.

Epicentro: Pueblo Rico, Risaralda.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 10 de Apía (Risaralda) y a 13 de Belén de Umbría (Risaralda).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

¿Qué debe cambiar en el sistema de salud tras muerte de Kevin Acosta, según candidatos al Congreso?

Cundinamarca

Lo que hallaron junto al cuerpo del estudiante universitario en Gachancipá sería ficha clave en la investigación

Bogotá

Bogotá quiere evitar que el Metro sea como Transmilenio: dejaron las normas claras

Otras Noticias

EPS

Organizaciones médicas denuncian crisis humanitaria tras la muerte de Kevin Acosta

En el comunicado, las asociaciones también pidieron respeto irrestricto por la confidencialidad de las historias clínicas.

Millonarios

Hubo una salida inesperada y de ÚLTIMA HORA en Millonarios: detalles

Tras lo ocurrido, el cupo de los 25 jugadores aún no está completo. ¿Qué se hará?

Automovilismo

Mundo Aventura se llena de motores: Bogotá vivirá 'Motos al Parque' con más de 15.000 asistentes

Medellín

Alternativa Film Festival llega a Medellín: buscan artistas colombianos para crear su imagen oficial del 2026

Artistas

Luto: murió de manera inesperada un querido actor de televisión