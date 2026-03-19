Fuerte temblor en Colombia en la noche del 19 de marzo: vea el informe del SGC

Un fuerte temblor volvió a sacudir a Colombia en la noche de este jueves 19 de marzo de 2026. Aunque durante la jornada se registraron varios movimientos sísmicos en el país, uno en particular generó alerta entre los ciudadanos por su magnitud y ubicación en una de las zonas más sísmicas del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se presentó sobre las 6:41 p.m. (hora local), con epicentro en el municipio de Los Santos, en Santander, específicamente en el sector de La Mesa de los Santos.

Detalles del temblor registrado en Colombia hoy

Según el informe del SGC, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.4 y una profundidad de 150 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo. La localización exacta fue en las coordenadas 6.81° de latitud y -73.14° de longitud.

El evento fue detectado por 77 estaciones y su registro fue catalogado como “manual”, lo que indica una revisión detallada por parte de los expertos.

Además, el sismo tuvo cercanía con varios puntos del departamento de Santander, como Majadal Alto, Los Santos y Jordán Sube, todos a menos de 10 kilómetros del epicentro.

Aunque la magnitud no fue extremadamente alta, la percepción del temblor en varias zonas generó preocupación entre los habitantes, especialmente en regiones donde este tipo de eventos no son tan frecuentes.

¿Por qué tiembla tanto en la Mesa de los Santos?

La Mesa de los Santos, en Santander, es reconocida como una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia.

Allí se encuentra el denominado “nido sísmico de Bucaramanga”, una región donde se presentan movimientos constantes debido a la interacción de placas tectónicas en profundidad.

Expertos han explicado que, aunque muchos de estos sismos son imperceptibles, algunos logran sentirse en diferentes ciudades del país, como ocurrió en esta ocasión.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas tras este temblor. Sin embargo, las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en la región.