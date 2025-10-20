¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 20 de octubre de 2025! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano ha informado que, este 20 de octubre, en el inicio de una nueva semana, se han presentado una gran cantidad de temblores en el país.

Entre estos, el primero se registró en el Meta, en horas de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta las 7:20 de la noche, fue en Antioquia.

¿Cuáles han sido los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 20 de octubre de 2025

10:39 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 31 kde Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 38 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó).

Estos han sido los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 20 de octubre de 2025

1:26 a.m.

Epicentro: Puerto Gaitán, Meta.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 88 kilómetros de Puerto Gaitán (Meta), a 109 de Orocué (Casanare) y a 144 de Maní (Casanare).

2:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

3:20 a.m.

Epicentro: La Unión, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 128 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Versalles (Valle del Cauca), a 8 de La Unión (Valle del Cauca) y a 13 de Toro (Valle del Cauca).

8:01 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 26 de El Águila (Valle del Cauca) y a 28 de La Celia (Risaralda).

10:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).