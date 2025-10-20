CANAL RCN
Colombia Video

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 20 de octubre de 2025! Este es el reporte

El temblor más reciente se reportó en Antioquia. ¿En dónde fueron los demás? Estos son los detalles completos.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
07:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano ha informado que, este 20 de octubre, en el inicio de una nueva semana, se han presentado una gran cantidad de temblores en el país.

Entre estos, el primero se registró en el Meta, en horas de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta las 7:20 de la noche, fue en Antioquia.

¡Tembló masivamente en Colombia desde la madrugada de hoy 17 de octubre de 2025! Este es el reporte
RELACIONADO

¡Tembló masivamente en Colombia desde la madrugada de hoy 17 de octubre de 2025! Este es el reporte

¿Cuáles han sido los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 20 de octubre de 2025

  • 10:39 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 31 kde Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 38 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó).

Estos han sido los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 20 de octubre de 2025

  • 1:26 a.m.

Epicentro: Puerto Gaitán, Meta.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 88 kilómetros de Puerto Gaitán (Meta), a 109 de Orocué (Casanare) y a 144 de Maní (Casanare).

  • 2:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 3:20 a.m.

Epicentro: La Unión, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 128 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Versalles (Valle del Cauca), a 8 de La Unión (Valle del Cauca) y a 13 de Toro (Valle del Cauca).

  • 8:01 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 26 de El Águila (Valle del Cauca) y a 28 de La Celia (Risaralda).

¡Tembló fuerte muy cerca de Colombia hoy 15 de octubre de 2025! Atento al reporte
RELACIONADO

¡Tembló fuerte muy cerca de Colombia hoy 15 de octubre de 2025! Atento al reporte

  • 10:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

Estos son los tres escenarios en los que podrá ser multado por las cámaras de fotodetección de la 13

Temblor en Colombia

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 22 de octubre de 2025! Atento al reporte

Abuso sexual

Cayeron alias El Costeño y El Mueco, señalados de extorsionar y atacar a trabajadora sexual trans en Medellín

Otras Noticias

Estados Unidos

Trump justificó reciente ataque contra una lancha en el Pacífico: "Problema de seguridad nacional"

Otra lancha fue atacada por Estados Unidos en los últimos días.

Estados Unidos

Fuertes críticas a Rubigol tras un comentario sobre el pollo Frisby: "Me funaron"

El creador de contenido desató una ola de reacciones al comparar la cadena estadounidense Raising Cane’s con el icónico Frisby colombiano.

Edwin Cardona

¡Una vez más! Terrible codazo de Edwin Cardona que le costó una nueva tarjeta roja

Empleo en Colombia

¿Es obligatorio asistir a capacitaciones o reuniones fuera del horario laboral? Esto dice la ley

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?