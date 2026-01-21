¡Se reportaron temblores en varias zonas de Colombia! Atento

Este 21 de enero de 2026, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se han reportado 11 temblores en el país.

El más reciente, según el análisis, se presentó en el Valle del Cauca y superó los 2.0 de magnitud. ¿Dónde fue el epicentro? ¿En qué municipios se han sentido todos los movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 21 de enero de 2026

12:39 p.m.

Epicentro: Achí, Bolívar.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Achí (Bolívar), a 19 de Majagual (Sucre) y a 25 de Guaranda (Sucre).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 21 de enero de 2026?

12:23 a.m.

Epicentro: El Playó, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 157 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de El Playón (Santander), a 20 de Suratá (Santander) y a 24 de California (Santander).

1:54 a.m.

Epicentro: Yotoco, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 118 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Buga (Valle del Cauca), a 11 de Yotoco (Valle del Cauca) y a 15 de Calima (El Darién) (Valle del Cauca).

4:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

4:33 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 34 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 83 de Restrepo (Valle del Cauca).

4:44 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 35 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 36 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 90 de La Cumbre (Valle del Cauca).

5:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

5:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

7:01 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Guachetá (Cundinamarca).

8:24 a.m.

Epicentro: Rioscuio, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Riosucio (Chocó), a 54 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 73 de Unguía (Chocó).

9:31 a.m.

Epicentro: Tinjacá, Boyacá.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

9:56 a.m.

Epicentro: Obando, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.