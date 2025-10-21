CANAL RCN
Colombia Video

¡Tembló más de 10 veces en Colombia hoy 21 de octubre de 2025! ¿Qué zonas del país se 'sacudieron'?

Algunos temblores se reportaron en Cundinamarca y otros en Santander, Meta, Tolima y Chocó. Estos son los detalles completos.

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
07:29 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 13 temblores durante este 21 de octubre de 2025.

Según el informe publicado en la página web oficial de la entidad, el temblor más reciente se presentó sobre las 4:49 de la tarde y fue en Cundinamarca.

¿En dónde han sido los demás temblores que se han sentido en Colombia? ¿De cuánto han sido las profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 21 de octubre de 2025

  • 4:49 p.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 7 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 10 de Sutatausa (Cundinamarca).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 21 de octubre de 2025?

  • 12:05 a.m.

Epicentro: Jordan, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 12:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 12:46 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 8 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Ubaté (Cundinamarca).

  • 12:54 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

  • 1:01 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 37 de Rioblanco (Tolima).

  • 3:46 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Guachetá (Cundinamarca).

  • 6:59 a.m.

Epicentro: San Martín, Meta.

Magnitud: 3.1

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Puerto Lleras (Meta), a 33 de San Carlos de Guaroa (Meta) y a 53 de Puerto Rico (Meta).

  • 8:47 a.m.

Epicentro: Convención, Norte de Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 52 kilómetros de La Jagua de Ibirico (Cesar), a 60 de Curumaní (Cesar) y a 68 de Chiriguaná (Cesar).

  • 9:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).

  • 9:55 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Villanueva (Santander) y a 15 de Galán (Santander).

  • 10:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 2:23 p.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 100 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 12 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 29 de El Águila (Valle del Cauca).

 

