¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 22 de octubre de 2025! Atento al reporte

El Servicio Geológico Colombiano especificó el epicentro del temblor que se sintió ampliamente. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
07:55 p. m.
El Servicio Geológico Colombia ha advertido más de 15 temblores en el país durante este 22 de octubre de 2025.

Además, uno de los movimientos telúricos, según el análisis de la entidad, se sintió ampliamente. ¿En dónde fue? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 22 de octubre de 2025

  • 7:25 a.m.

Epicentro: Chachagüí, Nariño.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Chachagüí (Nariño), a 11 de Buesaco (Nariño) y a 15 de Nariño (Nariño).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 22 de octubre de 2025

  • 1:10 a.m.

Epicentro: Barranco de Loba, Bolívar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: a 7 kilómetros de Altos del Rosario (Bolívar), a 12 de Barranco de Loba (Bolívar) y a 15 de San Martín de Loba (Bolívar).

  • 1:20 a.m.

Epicentro: San Vicente del Caguán, Caquetá.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 38 kilómetros.

Municipios cercanos: a 44 kilómetros de Baraya (Huila), a 45 de Tello (Huila) y a 54 de Neiva (Huila).

  • 2:01 a.m.

Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Bojayá (Bellavista) (Chocó), a 24 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 60 de Murindó (Antioquia).

  • 4:42 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 16 de Jordán (Santander).

  • 7:25 a.m.

Epicentro: Buesaco, Nariño.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Chachagüí (Nariño), a 8 de Buesaco (Nariño) y a 16 de San Lorenzo (Nariño).

  • 7:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 7:56 a.m.

Epicentro: Versalles, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 99 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Versalles (Valle del Cauca), a 14 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 22 de Argelia (Valle del Cauca).

  • 9:05 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Riosucio (Chocó), a 42 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 65 de Murindó (Antioquia).

  • 9:59 a.m.

Epicentro: El Dovio, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Versalles (Valle del Cauca), a 8 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 20 de Toro (Valle del Cauca).

  • 11:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 2 de Los Santos (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 11:35 a.m.

Epicentro: Curití, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Curití (Santander), a 8 de Aratoca (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 12:25 p.m.

Epicentro: Agustín Codazzi, Cesar.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Becerril (Cesar), a 29 de La Jagua de Ibirico (Cesar) y a 43 de El Paso (Cesar).

  • 1:11 pm.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 128 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 8 de Betulia (Santander) y a 22 de Galán (Santander).

  • 2:03 p.m.

Epicentro: La Playa, Norte de Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de La Playa (Norte de Santander), a 10 de Hacarí (Norte de Santander) y a 15 de Ocaña (Norte de Santander).

  • 2:42 p.m.

Epicentro: Simijaca, Cundinamarca.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 128 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Simijaca (Cundinamarca), a 7 de Caldas (Boyacá) y a 11 de San Miguel de Sema (Boyacá).

 

