¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 22 de septiembre de 2025! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano reportó en su página web que durante este 22 de septiembre se han presentado múltiples temblores en el país.

Según el análisis, el primero ocurrió en Paratebueno, en el inicio de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta la 1:20 de la tarde, fue en Antioquia.

¿Cuáles han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes se han reportado? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 22 de septiembre de 2025

12:23 p.m.

Epicentro: Urrao, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Urrao (Antioquia), a 19 de Caicedo (Antioquia) y a 35 de Anzá (Antioquia).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 22 de septiembre de 2025

12:00 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 18 de Medina (Cundinamarca) y a 32 de Villanueva (Casanare).

12:02 a.m.

Epicentro: Chiriguaná, Cesar.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de La Jagua de Ibirico (Cesar), a 21 de Chiriguaná (Cesar) y a 33 de Curumaní (Cesar).

12:12 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 7 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 11 de Sutatausa (Cundinamarca).

1:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

2:57 a.m.

Epicentro: Gamarra, Cesar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 91 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Gamarra (Cesar), a 19 de Aguachica (Cesar) y a 24 de Pelaya (Cesar).

4:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).

4:35 a.m.

Epicentro: La Macarena, Meta.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de La Macarena (Meta), a 116 de Puerto Rico (Meta) y a 119 de San Vicente del Caguán (Caquetá).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

5:00 a.m.

Epicentro: San Vicente de Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Betulia (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 24 de Girón (Santander).

7:36 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 22 de Uramita (Antioquia) y a 36 de Frontino (Antioquia).

9:02 a.m.

Epicentro: Anorí, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Anorí (Antioquia), a 27 de Campamento (Antioquia) y a 32 de Amalfi (Antioquia).

10:07 a.m.

Epicentro: Ciénaga, Magdalena.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Ciénaga (Magdalena), a 16 de Puebloviejo (Magdalena) y a 33 de Zona Bananera (Prado Sevilla) (Magdalena).

11:58 a.m.

Epicentro: Silvania, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Silvania (Cundinamarca), a 6 de Tibacuy (Cundinamarca) y a 12 de Arbeláez (Cundinamarca).