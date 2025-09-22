CANAL RCN
Colombia Video

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 22 de septiembre de 2025! Este es el reporte

Uno de los movimientos telúricos se presentó nuevamente en Urrao, Antioquia. Descubra los detalles completos.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
01:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano reportó en su página web que durante este 22 de septiembre se han presentado múltiples temblores en el país.

Según el análisis, el primero ocurrió en Paratebueno, en el inicio de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta la 1:20 de la tarde, fue en Antioquia.

Fuerte temblor se sintió este domingo 21 de septiembre en Colombia: este fue el epicentro
RELACIONADO

Fuerte temblor se sintió este domingo 21 de septiembre en Colombia: este fue el epicentro

¿Cuáles han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes se han reportado? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 22 de septiembre de 2025

  • 12:23 p.m.

Epicentro: Urrao, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Urrao (Antioquia), a 19 de Caicedo (Antioquia) y a 35 de Anzá (Antioquia).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 22 de septiembre de 2025

12:00 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 18 de Medina (Cundinamarca) y a 32 de Villanueva (Casanare).

  • 12:02 a.m.

Epicentro: Chiriguaná, Cesar.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de La Jagua de Ibirico (Cesar), a 21 de Chiriguaná (Cesar) y a 33 de Curumaní (Cesar).

  • 12:12 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 7 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 11 de Sutatausa (Cundinamarca).

  • 1:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 2:57 a.m.

Epicentro: Gamarra, Cesar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 91 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Gamarra (Cesar), a 19 de Aguachica (Cesar) y a 24 de Pelaya (Cesar).

  • 4:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).

  • 4:35 a.m.

Epicentro: La Macarena, Meta.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de La Macarena (Meta), a 116 de Puerto Rico (Meta) y a 119 de San Vicente del Caguán (Caquetá).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

  • 5:00 a.m.

Epicentro: San Vicente de Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Betulia (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 24 de Girón (Santander).

  • 7:36 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 22 de Uramita (Antioquia) y a 36 de Frontino (Antioquia).

  • 9:02 a.m.

Epicentro: Anorí, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Anorí (Antioquia), a 27 de Campamento (Antioquia) y a 32 de Amalfi (Antioquia).

  • 10:07 a.m.

Epicentro: Ciénaga, Magdalena.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Ciénaga (Magdalena), a 16 de Puebloviejo (Magdalena) y a 33 de Zona Bananera (Prado Sevilla) (Magdalena).

Fuerte temblor en Colombia hoy sábado 20 de septiembre: así lo reportó el SGC
RELACIONADO

Fuerte temblor en Colombia hoy sábado 20 de septiembre: así lo reportó el SGC

  • 11:58 a.m.

Epicentro: Silvania, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Silvania (Cundinamarca), a 6 de Tibacuy (Cundinamarca) y a 12 de Arbeláez (Cundinamarca).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Minutos de pánico durante brutal ataque de moto-ladrones en Cali: le robaron todo a la víctima

Artistas

Gustavo Petro se pronunció tras la desaparición de B-King y Regio Clown en México

México

Mánager de artistas colombianos desaparecidos en México relató los últimos minutos que estuvo con ellos

Otras Noticias

Deportivo Cali

¿Cuánto fue el premio económico para el Deportivo Cali tras título en el fútbol femenino?

Deportivo Cali derrotó a Independiente Santa Fe y consiguió el título del fútbol femenino. ¿Cuál fue su premio económico?

Finanzas personales

Lanzan nueva moneda en Colombia: así luce la pieza que tendrá uso exclusivo

Un municipio de Colombia decidió hacerle honor con motivo de la celebración de su fundación.

Artistas

Revelan hipótesis sobre la desaparición de B-King en México: ¿qué pasó con las cámaras de seguridad?

Brasil

EE. UU. sanciona a esposa del juez que condenó a Bolsonaro y bloquea empresa familiar

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos