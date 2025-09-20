CANAL RCN
Colombia

Fuerte temblor en Colombia hoy sábado 20 de septiembre: así lo reportó el SGC

Un fuerte temblor se registró en Colombia este 20 de septiembre de 2025, generando preocupación entre la población. El SGC entregó los detalles del sismo.

Temblor en Colombia hoy 20 de septiembre
Foto: SGC

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
06:05 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC)reportó un fuerte temblor en Colombia este sábado 20 de septiembre de 2025, que generó preocupación entre los habitantes de la región Caribe y algunas zonas del nororiente del país.

Según el informe oficial, el epicentro se localizó en La Gloria, Cesar, con hora de origen a las 14:31 p. m. (hora local).

El movimiento telúrico también fue sentido en municipios cercanos como Pelaya (26 km), Pailitas (27 km) y Convención, Norte de Santander (38 km), donde algunos ciudadanos reportaron la sacudida en redes sociales.

Más temblores en Colombia este 20 de septiembre

El fuerte sismo en Cesar no fue el único que se presentó durante la jornada. De acuerdo con los registros del SGC, se detectaron varios movimientos de menor magnitud en diferentes regiones del país, especialmente en el oriente de Antioquia y Santander.

  • Los Santos, Santander (M 2.1) – 10:46 a. m., con profundidad de 138 km.
  • Zapatoca, Santander (M 2.0) – 10:36 a. m., con profundidad de 150 km.
  • Los Santos, Santander (M 2.3) – 09:59 a. m., con profundidad de 142 km.
  • Los Santos, Santander (M 2.1) – 09:28 a. m., con profundidad de 142 km.
  • Los Santos, Santander (M 2.0) – 08:45 a. m., con profundidad de 149 km.
  • Anzá, Antioquia (M 2.1) – 08:27 a. m., superficial.

Autoridades hacen llamado a la calma

Aunque los temblores generan alarma entre la ciudadanía, el SGC recordó que Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que estos movimientos son comunes.

Las autoridades recomendaron mantener la calma y seguir los protocolos de autoprotección en caso de que ocurran sismos de mayor intensidad.

