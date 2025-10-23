Atento: ¡Tembló múltiples veces en Colombia hoy 23 de octubre de 2025! Descubra en qué zonas

El Servicio Geológico Colombiano, a través de su página web oficial, ha advertido más de 10 temblores en el país durante este 23 de octubre de 2025.

De acuerdo con el análisis de la entidad, el más reciente, con corte hasta las 7:10 de la noche, fue a las 5:08 de la tarde y se presentó en Cesar.

Mientras tanto, el primero se reportó en horas de la madrugada, exactamente a las 12:17 de la mañana.

¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿En qué municipios se han sentido estos temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el último temblor que se ha reportado en Colombia hoy 23 de octubre de 2025

5:43 p.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Los Santos (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).

¿Qué otros temblores se han presentado en Colombia hoy 23 de octubre de 2025?

12:17 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 97 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 119 de Olaya Herrera (Nariño) y a 128 de El Charco (Nariño).

1:04 a.m.

Epicentro: Puente Nacional, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 110 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Moniquirá (Boyacá), a 7 de Barbosa (Santander) y a 13 de Guavatá (Santander).

1:38 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 10 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Villapinzón (Cundinamarca).

2:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

2:27 a.m.

Epicentro: Dibulla, La Guajira.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 64 de Santa Marta (Magdalena) y a 69 de Ciénaga (Magdalena).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

3:44 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 13 de Contratación (Santander) y a 18 de La Paz (Santander).

4:16 a.m.

Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Ábrego (Norte de Santander), a 21 de Hacarí (Norte de Santander) y a 25 de Bucarasica (Norte de Santander).

4:35 a.m.

Epicentro: Timaná, Huila.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Timaná (Huila), a 6 de Elías (Huila) y a 14 de Saladoblanco (Huila).

4:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

5:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Barichara (Santander).

6:13 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de San Juanito (Meta), a 23 de Gachalá (Cundinamarca) y a 25 de Medina (Cundinamarca).

12:19 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

12:43 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 18 de Zapatoca (Santander).

3:00 p.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 10 de Cañasgordas (Antioquia) y a 20 de Abriaquí (Antioquia).

4:37 p.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

5:08 p.m.

Epicentro: El Paso, Cesar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de El Paso (Cesar), a 36 de Chiriguaná (Cesar) y a 39 de La Jagua de Ibirico (Cesar).