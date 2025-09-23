¡Reportaron múltiples temblores en Colombia hoy 23 de septiembre de 2025! Esto se conoció
El Servicio Geológico Colombia especificó las magnitudes de cada uno de los temblores. Estos son los detalles.
Noticias RCN
01:25 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano, con corte hasta la 1:20 de la tarde, reportó al menos 10 temblores en el país.
Estos, de acuerdo a los análisis realizados, han tenido magnitudes que han oscilado entre los 2.0 y los 2.8. Además, la mayoría se han presentado en Santander.
¿Cuáles son los municipios de Colombia en los que se han sentido los temblores de este 23 de septiembre de 2025? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Así fue el temblor que tuvo una magnitud de 2.8 en Colombia hoy 23 de septiembre de 2025
- 12:10 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).
Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).
¿Cuáles son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 23 de septiembre de 2025?
- 1:29 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Betulia (Santander) y a 18 de Jordán (Santander).
- 1:37 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 1:46 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).
- 2:23 a.m.
Epicentro: Pajarito, Boyacá.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Pajarito (Boyacá), a 20 de Recetor (Casanare) y a 27 de Aguazul (Casanare).
- 2:29 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 2:48 a.m.
Epicentro: Murindó, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Vigía del Fuerte (Antioquia), a 31 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 54 de Dabeiba (Antioquia).
- 3:33 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Cepitá (Santander).
- 6:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).
- 12:56 a.m.
Epicentro: Quibdó, Chocó.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Quibdó (Chocó), a 26 de Atrato (Yuto) (Chocó) y a 35 de Medio Atrato (Beté) (Chocó).