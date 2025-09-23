CANAL RCN
Colombia

¡Reportaron múltiples temblores en Colombia hoy 23 de septiembre de 2025! Esto se conoció

El Servicio Geológico Colombia especificó las magnitudes de cada uno de los temblores. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
01:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano, con corte hasta la 1:20 de la tarde, reportó al menos 10 temblores en el país.

Estos, de acuerdo a los análisis realizados, han tenido magnitudes que han oscilado entre los 2.0 y los 2.8. Además, la mayoría se han presentado en Santander.

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 22 de septiembre de 2025! Este es el reporte
RELACIONADO

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 22 de septiembre de 2025! Este es el reporte

¿Cuáles son los municipios de Colombia en los que se han sentido los temblores de este 23 de septiembre de 2025? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor que tuvo una magnitud de 2.8 en Colombia hoy 23 de septiembre de 2025

  • 12:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

¿Cuáles son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 23 de septiembre de 2025?

  • 1:29 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Betulia (Santander) y a 18 de Jordán (Santander).

  • 1:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 1:46 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 2:23 a.m.

Epicentro: Pajarito, Boyacá.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Pajarito (Boyacá), a 20 de Recetor (Casanare) y a 27 de Aguazul (Casanare).

  • 2:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 2:48 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Vigía del Fuerte (Antioquia), a 31 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 54 de Dabeiba (Antioquia).

  • 3:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Cepitá (Santander).

  • 6:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).

Fuerte temblor se sintió este domingo 21 de septiembre en Colombia: este fue el epicentro
RELACIONADO

Fuerte temblor se sintió este domingo 21 de septiembre en Colombia: este fue el epicentro

  • 12:56 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Quibdó (Chocó), a 26 de Atrato (Yuto) (Chocó) y a 35 de Medio Atrato (Beté) (Chocó).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Más de 20 mineros atrapados en socavón de Segovia, Antioquia: avanzan labores de rescate

Caldas

Alias Lámpara, acusado de asesinar a niño de 4 años en Medellín, fue trasladado a cárcel de La Dorada

Cauca

Cayó alias Harold, presunto implicado en cinco atentados contra la Fuerza Pública

Otras Noticias

Ciberseguridad

Atención a la nueva modalidad de estafa: así ofrecen pagos por dar ‘likes’

Una nueva estafa circula en redes sociales: prometen pagar por dar ‘likes’, pero el objetivo real es robar dinero.

Inteligencia Artificial

Artista hecha con IA firmó millonario contrato discográfico por 3 millones de dólares

La polémica novedad ha desatado un gran debate sobre el futuro de la industria musical a nivel global.

Cuidado personal

¿Qué significa caerse mientras se duerme? Esto explican los expertos

Estados Unidos

Conmoción: murió una leyenda del fútbol americano

Artistas

Dolor: murió una querida actriz que tan solo tenía 28 años