¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 23 de abril de 2026! Atento

Descubra de cuánto han sido las magnitudes y en dónde se han sentido estos temblores.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

abril 23 de 2026
12:51 p. m.
Desde las primeras horas de este jueves 23 de abril de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado varios temblores.

Además, el más reciente se detectó sobre las 9:32 de la mañana. ¿Dónde fue? ¿De cuánto fue la magnitud? ¿Dónde han sido los otros temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 23 de abril de 2026

  • 1:06 a.m.

Epicentro: El Carmen, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 48 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Ciudad Bolívar (Antioquia), a 15 de Betania (Antioquia) y a 16 de El Carmen De Atrato (Chocó).

¡Tembló en Colombia hoy 22 de abril de 2026! Atención al reporte del Servicio Geológico
¡Tembló en Colombia hoy 22 de abril de 2026! Atención al reporte del Servicio Geológico

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 23 de abril de 2026

  • 1:54 a.m.

Epicentro: Aquitania, Boyacá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Monguí (Boyacá), a 14 de Mongua (Boyacá) y a 17 de Tópaga (Boyacá).

  • 1:54 a.m.

Epicentro: Aquitania, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Monguí (Boyacá), a 14 de Mongua (Boyacá) y a 17 de Tópaga (Boyacá).

  • 1:55 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 44 de Nuquí (Chocó) y a 75 de Medio Atrato (Chocó).

  • 2:12 a.m.

Epicentro: Albania, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 107 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Albania (Santander), a 5 de Tununguá (Boyacá) y a 7 de Briceño (Boyacá).

  • 2:16 a.m.

Epicentro: Agustín Codazzi, Cesar.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Agustín Codazzi (Cesar), a 35 de San Diego (Cesar) y a 38 de Becerril (Cesar).

  • 3:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 4:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 4:22 a.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Lejanías (Meta), a 22 de Mesetas (Meta) y a 35 de Uribe (Meta).

  • 4:52 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 21 de Uramita (Antioquia) y a 28 de Mutatá (Antioquia).

  • 5:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 0 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 6:20 a.m.

Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 122 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Ábrego (Norte de Santander), a 19 de La Playa (Norte de Santander) y a 23 de Ocaña (Norte de Santander).

  • 6:22 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 7:45 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 19 de Uramita (Antioquia) y a 30 de Mutatá (Antioquia).

  • 7:47 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 9 de Frontino (Antioquia) y a 20 de Dabeiba (Antioquia).

Atento: ¡tembló en Colombia hoy 21 de abril de 2026!
Atento: ¡tembló en Colombia hoy 21 de abril de 2026!

  • 9:32 a.m.

Epicentro: Buga, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Guadalajara De Buga (Valle del Cauca), a 10 de San Pedro (Valle del Cauca) y a 18 de Yotoco (Valle del Cauca).

