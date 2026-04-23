¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 23 de abril de 2026! Atento
Descubra de cuánto han sido las magnitudes y en dónde se han sentido estos temblores.
12:51 p. m.
Desde las primeras horas de este jueves 23 de abril de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado varios temblores.
Además, el más reciente se detectó sobre las 9:32 de la mañana.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 23 de abril de 2026
- 1:06 a.m.
Epicentro: El Carmen, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 48 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Ciudad Bolívar (Antioquia), a 15 de Betania (Antioquia) y a 16 de El Carmen De Atrato (Chocó).
Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 23 de abril de 2026
- 1:54 a.m.
Epicentro: Aquitania, Boyacá.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Monguí (Boyacá), a 14 de Mongua (Boyacá) y a 17 de Tópaga (Boyacá).
- 1:54 a.m.
Epicentro: Aquitania, Boyacá.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Monguí (Boyacá), a 14 de Mongua (Boyacá) y a 17 de Tópaga (Boyacá).
- 1:55 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 44 de Nuquí (Chocó) y a 75 de Medio Atrato (Chocó).
- 2:12 a.m.
Epicentro: Albania, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 107 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Albania (Santander), a 5 de Tununguá (Boyacá) y a 7 de Briceño (Boyacá).
- 2:16 a.m.
Epicentro: Agustín Codazzi, Cesar.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Agustín Codazzi (Cesar), a 35 de San Diego (Cesar) y a 38 de Becerril (Cesar).
- 3:21 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 4:08 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).
- 4:22 a.m.
Epicentro: Mesetas, Meta.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Lejanías (Meta), a 22 de Mesetas (Meta) y a 35 de Uribe (Meta).
- 4:52 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 21 de Uramita (Antioquia) y a 28 de Mutatá (Antioquia).
- 5:40 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 0 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).
- 6:20 a.m.
Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 122 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Ábrego (Norte de Santander), a 19 de La Playa (Norte de Santander) y a 23 de Ocaña (Norte de Santander).
- 6:22 a.m.
Epicentro: Jordán, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).
- 7:45 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 19 de Uramita (Antioquia) y a 30 de Mutatá (Antioquia).
- 7:47 a.m.
Epicentro: Frontino, Antioquia.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 9 de Frontino (Antioquia) y a 20 de Dabeiba (Antioquia).
- 9:32 a.m.
Epicentro: Buga, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 124 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Guadalajara De Buga (Valle del Cauca), a 10 de San Pedro (Valle del Cauca) y a 18 de Yotoco (Valle del Cauca).