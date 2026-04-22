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¡Tembló en Colombia hoy 22 de abril de 2026! Atención al reporte del Servicio Geológico

¿Alguno de los temblores se ha sentido en su zona? Descubra los detalles completos aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
12:48 p. m.
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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, este 22 de abril de 2026 se han presentado temblores en Huila, el océano Pacífico, Boyacá, Antioquia, Santander, Cundinamarca y Valle del Cauca.

El primero se detectó sobre las 12:05 de la madrugada y tuvo una magnitud de 2.0.

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¿De cuánto han sido los demás movimientos telúricos que se han presentado? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Atento al primer temblor que se sintió en Colombia hoy 22 de abril de 2026 en Colombia

  • 12:05 a.m.

Epicentro: El Dovio, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 113 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de El Dovio (Valle del Cauca), a 9 de Versalles (Valle del Cauca) y a 13 de Roldanillo (Valle del Cauca).

Estos son los otros temblores que se han identificado en Colombia hoy 22 de abril de 2026

  • 2:51 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 12 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 29 de Cumaral (Meta).

  • 3:11 a.m.

Epicentro: Paicol, Huila.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Gigante (Huila), a 15 de Paicol (Huila) y a 15 de Tesalia (Huila).

  • 3:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 3:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 3:42 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 119 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 127 de Nuquí (Chocó) y a 151 de Bajo Baudó (Chocó).

  • 6:51 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 13 de Uramita (Antioquia) y a 22 de Dabeiba (Antioquia).

  • 7:09 a.m.

Epicentro: Pajarito, Boyacá.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Labranzagrande (Boyacá), a 19 de Pajarito (Boyacá) y a 23 de Aquitania (Boyacá).

  • 8:02 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 128 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 162 de Timbiquí (Cauca) y a 164 de Buenaventura (Valle del Cauca).

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  • 11:51 a.m.

Epicentro: Garzón, Huila.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Garzón (Huila), a 15 de Agrado (Huila) y a 19 de Pital (Huila).

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