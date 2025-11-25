¡Tembló en Colombia hoy 25 de noviembre de 2025! ¿Los sintió?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, este 25 de noviembre de 2025 se han presentado al menos seis temblores en el país.

Estos han tenido magnitudes que han oscilado entre los 2.0 y los 3.2 y se han sentido en varios municipios. ¿De cuánto han sido sus profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que superó los 3.0 de magnitud hoy 25 de noviembre de 2025 en Colombia

8:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 25 de noviembre de 2025

12:45 a.m.

Epicentro: Barrancabermeja, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Barrancabermeja (Santander), a 21 de Yondó (Casabe) (Antioquia) y a 37 de San Vicente de Chucurí (Santander).

2:59 a.m.

Epicentro: Toro, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 108 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 9 de Ansermanuevo (Valle del Cauca) y a 17 de El Cairo (Valle del Cauca).

6:23 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 12 de Uramita (Antioquia) y a 34 de Cañasgordas (Antioquia).

6:31 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: a 7 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 12 de Uramita (Antioquia) y a 34 de Cañasgordas (Antioquia).

9:49 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 17 de Uramita (Antioquia) y a 32 de Mutatá (Antioquia).

Recuerde que el Servicio Geológico Colombiano monitorea los movimientos telúricos en vivo y, por lo tanto, continuará ampliando su reporte a lo largo del día.