La Corte Constitucional aseguró que un gobierno no se queda sin control durante la vacancia judicial, esto respecto a lo sucedido hace un año cuando, bajo el mandato de Gustavo Petro, se declaró un Estado de emergencia durante las vacaciones de los jueces.

De acuerdo con el alto tribunal, aunque la vacancia judicial no se suspende, tampoco cesa el control constitucional sobre los decretos expedidos bajo el marco de un Estado de excepción.

Este pronunciamiento se da tomando como partida lo sucedido a finales del 2025, cuando el gobierno Petro expidió durante la vacancia judicial un decreto de emergencia económica que creaba nuevos impuestos, el cual solo pudo ser estudiado hasta la tercera semana de enero.

Los testigos en el caso de Nicolás Petro

De otro lado, el proceso judicial contra Nicolás Petro avanza, ahora con la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla de tener el cuenta durante el proceso de juicio el celular de su exesposa, Daysuris Vásquez.

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Asimismo, entre los testigos que serán llamados por la justicia aparecen Laura Ojeda, actual esposa de Nicolás Petro; Máximo Noriega, líder político del Pacto Histórico en el Atlántico; el empresario barranquillero Christian Daes, Gabriel Hilsaca, hijo del 'Turco' Hilsaca; y Camilo Burgos, primo de Petro Burgos.

El juez segundo penal especializado de Barranquilla será el encargado de liderar este caso.

Cámara de Representantes suspende a Luz Verónica Estrada

Entretanto, en el Congreso de la República se ratificó la suspensión provisional de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, señalada de presenar títulos falsos.

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Esto se da tras la decisión de la Procuraduría de suspenderla por tres meses por, presuntamente, falsificar un título como ingeniera de minas en la Universidad Nacional.